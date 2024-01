“Kans op overstromingen te groot”: terrein van 14 hectare aan Sasbrug wordt toch geen bedrijvenzone

De stad Izegem kan een zone van 14 hectare aan de Sasbrug niet langer gebruiken als ruimte voor nieuwe bedrijven. Zware en langdurige regenval zorgt er telkens voor wateroverlast en dus wil de Vlaamse regering er een watergevoelig openruimtegebied van maken. Economische ontwikkeling is er dus niet langer aan de orde.

Het terrein tussen het kanaal Roeselare-Leie, de Sasbrug, spoorweg en de E403 oogt nu nog groen en dat zal in de toekomst wellicht dus zo blijven. “Aanvankelijk dachten we dat het gebied deels ontwikkelbaar kon zijn als er een oplossing voor de waterproblematiek zou komen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens (N-VA).

“Alleen blijkt dat niet zo evident als er nog bebouwing moet komen, gezien de hoogtepeilen van het kanaal en de aanwezigheid van de sifon onder het kanaal naar de Mandel. Het is bij hevige regenval de Babilliebeek die er uit zijn oevers treedt en voor natte voeten zorgt. Nieuwe pluviokaarten duiden deze zone aan als donkerblauw. Heel watergevoelig, dus. Bij de zware regenval van november vorig jaar stond deze zone dan ook opnieuw onder water.”

WORG

Daarom heeft de Vlaamse regering het Sasgebied voorlopig aangeduid als watergevoelig open Ruimte Gebied (WORG). “De bestemming als regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter botst met de frequente overstromingen en die frequentie zal in de toekomst alleen maar toenemen”, vervolgt de schepen. “ De regering stelt voor geen bebouwing meer toe te laten en het gebied voor te behouden als zone voor waterbeheer, natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg, landbouw en recreatie.”

Gevolg van de bestemmingswijziging is dat de stad op die manier 14,3 hectare als zone voor bedrijvigheid kwijtspeelt. “We vragen de regering dan ook om ter compensatie elders in de stad ruimte voor bedrijven te voorzien. Die is immers schaars. Ook vragen we om rekening te houden met het feit dat de nieuwe Ventilus-verbinding het terrein zal dwarsen.”

Wijk De Mol

De gemeenteraad keurde maandag het advies goed om op die locatie geen verharding meer te voorzien. Open VLD wil dat de stad zelf nieuwe zones voor bedrijvigheid kan aanduiden. Kurt Grymonprez (STiP) is dan weer bang dat de zoekzone voor een nieuw bedrijventerrein aan de wijk De Mol door de overheid van onder het stof zal worden gehaald.

“Maar ons standpunt is duidelijk: die zone aansnijden is voor ons geen optie en dat weten ze”, stelt schepen Maertens. “Het zal inderdaad niet eenvoudig zijn op andere plekken in de stad nog ruimte voor bedrijven te vinden. Aan de rotonde van de Rijksweg en Kortrijksestraat zijn er misschien nog beperkte mogelijkheden voor bedrijvigheid, al zal dat zeker geen 14 hectare zijn. We gaan ons uiterste best doen om toch nog stukjes te vinden.”

Eens alles definitief is gaat de stad met de eigenaars van de gronden eens rond de tafel zitten om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Groen is voorstander van de wijziging. “Al vragen we ons wel af wat de stad er in de toekomst wil voorzien. Het gebied heeft geen bijzondere natuurwaarde.” Dat beaamt de schepen: “Een concreet plan is er op vandaag nog niet. Dat kan recreatie zijn en dan kan een klein stukje verharding in functie daarvan bijvoorbeeld wel. De nabijheid van het water kan daar een troef zijn”, besluit ze.