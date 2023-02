Ieper plaatst meer én minder vuilnisbakken: “Juiste bak op juiste plaats voor nettere stad”

Het Ieperse stadsbestuur stelde in 2021 een vuilnisbakkenplan op met verschillende ‘afvalpartners’. Na een uitgebreide registratie en evaluatie van de bestaande vuilnisbakken wordt nu gekozen voor “de juiste vuilnisbak op de juiste plaats”. Op bepaalde plaatsen worden vuilnisbakken verplaatst en weggenomen of net uitgebreid en vernieuwd met een uniforme look en ludieke looplijnen.

De zone van de heraangelegde Leet kreeg recent 11 nieuwe vuilnisbakken. Ook rond de Grote Markt en in de stationsomgeving worden respectievelijk 11 en 5 nieuwe vuilnisbakken geplaatst.

Zwerfvuil

“Want deze toeristische plaatsen hebben vaker te kampen met zwerfvuil”, weet afvalschepen Valentijn Despeghel (Vooruit). “De grotere capaciteit van de nieuwe vuilnisbakken zou dit probleem moeten oplossen.”

Daarnaast worden 27 bestaande vuilnisbakken weggenomen. “Het gaat om 13 stuks, die zo goed als nooit gebruikt worden, en 14, waar er voortdurend huishoudelijk afval in of rond wordt gesluikstort. Sommige vuilnisbakken waren in slechte staat. Die worden gereinigd, hersteld en waar mogelijk en nodig vervangen. De uitrol van het nieuwe vuilnisbakkenplan wordt vanaf maart 2023 in fases doorgevoerd.”

Logische looplijnen

Alle vuilnisbakken zullen er op termijn identiek uitzien, volgens het voorbeeld van de nieuwe en grotere vuilnisbakken op de Leet. Ze hebben een kleinere inwerpopening en een apart peukenrecipiënt.

Het schepencollege keurde een bestek goed voor deze gelijktrekking, maar wacht nog op een toekomstige subsidie van Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

“De uitrol van het nieuwe vuilnisbakkenplan wordt vanaf maart in fases doorgevoerd”

Om de nieuwe vuilnisbakken nog beter in beeld te brengen wordt later gewerkt met ‘nudging’, zoals ludieke loop- en hink-stap- spronglijnen richting sommige vuilnisbakken.

“Naast het controleren van de inhoud, evalueerden we ook de omgeving waar de vuilnisbakken staan en legden we plaatsingscriteria vast. Zo worden een aantal vuilnisbakken op speelpleinen verplaatst, omdat er nu geen logische looplijnen zijn”, aldus Despeghel.

Voor eigen deur vegen

De eigen netheidsploeg NetIeper voert samen met de gemeenschapswacht systematisch controles uit op sluikstort. Het achterlaten van huisvuil in of aan de vuilnisbakken is verboden. Wie zelf sluikstort opmerkt, kan dit melden via netheid@ieper.be.

Het stadsbestuur roept nu iedereen op om het spreekwoord ‘voor eigen deur vegen’ ook geregeld letterlijk toe te passen en afval en onkruid weg te nemen van de stoep.

“We hopen op een goede samenwerking tussen de bewoners, de vele bezoekers van de stad en onze eigen netheidsploeg om de buurt samen mooi en net te houden”, besluit schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (Vooruit). (TP)