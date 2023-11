Iedereen welkom om ‘Bos van de hoop’ mee te helpen aanplanten

De sporen van mens en industrie laten vervagen en plaats maken voor natuur en biodiversiteit. Het is de slagzin van het ‘Bos van de hoop’, een uniek stukje ecologie in de schaduw van de steenbakkerij van Ploegsteert.

Voorzien van laarzen en spades, trekken tal van vrijwilligers maandelijks naar de oude kleiputten, waar ze bomen en struiken planten. Dat het geen nutteloos werk is, werd eveneens al op nationaal niveau opgepikt. Zo kregen zowel de steenbakkerij als de natuurvereniging al meer dan eens een erkenning of prijs voor het intensieve werk, dat tal van diersoorten terug naar Komen-Waasten wist te brengen.

Komende zaterdag 2 december kan iedereen die het wil, zijn of haar steentje gaan bijdragen. Tussen 9 en 17 uur kan iedereen die gemotiveerd is mee helpen planten. Meer info via mail op lys-nature@hotmail.be.