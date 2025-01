West-Vlaamse kust kreeg meeste zon te zien in 2024

In 2024 kregen we de zon niet zoveel te zien, maar toch gaat onze West-Vlaamse kust lopen met de prijs voor de meest zonnige regio van het afgelopen jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI).

Volgens het officiële meetpunt van het KMI in Ukkel scheen de zon in 2024 maar liefst 1367 uur en 34 minuten. Dat is een pak minder zon dan gemiddeld (1603 uur en 43 minuten). Daardoor kunnen 2024 onderverdelen bij de drie somberste jaren, die we sinds 1991 gezien hebben. Het record van de minste uren zonneschijn ligt nog altijd op 1998, toen kregen we slechts 1283 uur en 51 minuten zon te zien. Alleen de maand januari en augustus waren iets zonniger dan gemiddeld.

Zonnestraling

Sinds 1984 deelt het KMI ook kaarten om de zonnestraling in België in beeld te brengen. Dat is de hoeveelheid zon, die je krijgt op een horizontaal oppervlak vanuit alle richtingen. Enerzijds heb je de directe zonnestraling, rechtstreeks op het oppervlak en anderzijds heb je indirecte straling van de zon door bijvoorbeeld wolken in de atmosfeer.

Het jaarlijkse gemiddeld van de dagelijkse zonnestraling varieert tussen 2720 Wh/m² voor de Hoge Venen tot 3060 Wh/m² aan de kust. In de wintermaand december ligt dit uiteraard heel wat lager met gemiddeld 545 Wh/m² dan het gemiddelde van de zomermaand juni 5270 Wh/m². (Lees verder onder de kaart)

Hoe hoog de zonnestraling ligt, wordt beïnvloed door onder andere de bewolkingsgraad. Als er meer wolken zijn in een bepaalde regio, dan worden er minder directe zonnestralen gemeten. Aan de kust ligt die bewolkingsgraad over het algemeen een stuk lager. Dat zorgt dus voor gemiddeld meer zonnestraling en dat bevestigen ook de cijfers van 2024.

West-Vlaanderen scoort over het algemeen goed. Onze provincie behoort tot een van de regio’s, die het meeste zonnestraling krijgt tegenover het binnenland, meer bepaald provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant. Daar krijgen ze minder zonnestraling. Specifiek springt onze kustlijn er uit. Daar kregen ze het meeste zon te zien van Vlaanderen op een klein stukje na in het zuiden van Limburg.