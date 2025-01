Weerman Tom Dutoit waarschuwt voor spekgladde wegen door aanvriezende buien: “Ook morgen zal het oppassen zijn”

De West-Vlaamse wegen liggen er zondag spekglad bij, wie buiten komt past best op waar hij of zij stapt. Ook wie de weg op moet is gewaarschuwd. “Dit is de periode van het jaar waar je sowieso moet oppassen”, zegt de Izegemse weerman.

In de namiddag zou het misschien iets beter kunnen zijn. “Maar de zon gaat snel onder en dan vriest alles opnieuw aan. Ook komende nacht krijgen we dezelfde temperaturen en kan het dus opnieuw gevaarlijk worden voor wie de weg op moet. De buien komen ook plots snel op en zorgen dan voor die gevaarlijke situatie.”