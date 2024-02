Weerexpert Nicolas (NoodweerBenelux) ziet veel regen en wind op ons afkomen: “Windstoten tot 80 km/u aan de kust en lokaal tot 45 liter neerslag”

Het ziet ernaar uit dat we weer veel wind en regen op ons dak gaan krijgen in West-Vlaanderen. Het noodnummer 1722 is geactiveerd vanwege de harde windstoten aan de kust. Het KMI kondigde ook al code geel aan voor de kustregio. Daarnaast wordt er veel regen voorspeld in het zuiden van het land. “Ook bij ons kan er lokaal tot 45 liter/m² vallen”, voorspelt Nicolas Roose, weeranalist van NoodweerBenelux.

Het waait vandaag hard in onze provincie en ook de komende dagen zullen de West-Vlaamse windzakken overuren draaien. Het KMI heeft voor dinsdagnamiddag code geel afgekondigd voor de kust, waar rukwinden van 80 km per uur of meer mogelijk zijn. In het zuiden van het land geldt code geel doordat er een grote hoeveelheid neerslag wordt voorspeld.

Krachtige wind

De Anzegemse Nicolas Roose, weeranalist van NoodweerBenelux, deelt z’n voorspellingen voor deze week in West-Vlaanderen: “Het is vooral de wind die hier krachtig zal zijn. Voor vandaag zien we een windsnelheid van 60 km/u in het binnenland van de provincie en zo’n 80 km/u aan de kust.”

“Naar de avond toe blijft het weer onstuimig met een zuidwestelijke wind die nog steeds 60 à 70 km/u kan halen. Windstoten van 80 km/u moeten we dan wel niet meer verwachten. Het zal in België voornamelijk in het westen slecht zijn qua wind. Ook woensdagochtend zouden er windstoten van 60 à 80 km/u zijn, vooral in de Westhoek.”

Veel neerslag vrijdag

En hoe zit het dan met de neerslag? “Vandaag is er weinig significante neerslag. Vanaf vannacht zal het regenen en tegen woensdagmiddag zal er 10 à 20 liter/m² vallen, maar dat is op zich ook over meerdere uren. Donderdagnacht komt er met een noordwestenwind vanuit Frankrijk een nieuwe neerslagzone naar West-Vlaanderen. Dan zal er 30 tot lokaal 40 liter/m² vallen. Een ander weermodel voorspelt tegen vrijdagavond lokaal 45 liter/m².”

“Tegen vrijdagavond kan er lokaal tot 45 liter/m² vallen”

“Dat is dan wel significant te noemen, maar we hoeven ons geen zorgen te maken. In de winter kan het wel eens gebeuren dat het 2 à 3 dagen regent. Dit is niet uitzonderlijk. Tegen het weekend lijkt alles ook op te drogen. Vrijdag zou het 13 à 14 °C zijn, gevolgd door een temperatuur van opnieuw 14 °C op zaterdag. Zondag koelt het dan wat af naar 9 °C. Het wordt dus een weekend met zeer hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, al blijft het wel bewolkt.”