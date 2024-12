Weer geen witte kerst? “Laatste keer was 14 jaar geleden”

Romantische zielen bergen hun slee en sneeuwlaarzen best op, want ook dit jaar worden we niet getrakteerd op een witte kerst. De kans is zo goed als onbestaande dat we op 25 december wakker worden in een winter wonderland, het is tevens al geleden van 2010 dat West-Vlaanderen op Kerstmis bedekt werd door een sneeuwtapijt. “Onze seizoenen lijken licht te verschuiven”, aldus Nicolas Roose van MeteoSupport.

I’m dreaming of a white Christmas… Bing Crosby zong het al in 1942. Sindsdien hebben we in West-Vlaanderen slechts een drietal keer kunnen genieten van een sneeuwtapijt op kerstdag zelf. De laatste echte landelijke witte kerst dateert zelfs al van 1964: toen viel er op 25 december in heel België op kerstdag zelf tot 17 centimeter sneeuw. In 2010 konden er ook sneeuwballen gemaakt worden tussen de gangen van het kerstdiner door, behalve in de Westhoek en aan de Kust. (lees verder onder de afbeelding)

2024 zal naar alle waarschijnlijkheid niet aan dat lijstje toegevoegd worden. “In geen enkel weermodel is er sprake van winterse neerslag de komende week”, aldus meteoroloog Nicolas Roose. “Door het hogedrukgebied op dinsdag en woensdag zullen we de hele kerstperiode normaal gezien te maken krijgen met stabiel herfstweer. Dat wil zeggen: beperkte kans op regen, 8 tot 10 graden Celsius en mogelijks redelijk wat mist. Sneeuwvlokken zitten er dus niet meteen in… Al zijn wij daar niet per sé rouwig om, want met winterse neerslag op feestdagen gaan meestal heel wat verkeersongevallen gepaard.”

Winterprik in het voorjaar

Koning Winter lijkt jaar na jaar steeds minder aanwezig te zijn tijdens de eindejaarsperiode. Sneeuwvlokken in december zijn haast een zeldzaam goed geworden. “We merken inderdaad dat november en december eigenlijk verlengstukken van de herfst zijn geworden. De koudeprikken verleggen zich naar februari, maart en soms zelfs april, met problematische gevolgen voor de landbouw uiteraard. Onze seizoenen lijken als het ware licht te verschuiven, maar hard wetenschappelijk bewijs daarvan hebben we nog niet”, klinkt het bij de weeranalist ui Anzegem.

“Die weersveranderingen op mondiaal vlak zijn deels toe te schrijven aan de klimaatverstoringen. Of dat ook de enige rechtstreekse verklaring is voor de zachtere wintermaanden, is ook iets wat de lopende onderzoeken zullen moeten uitwijzen.