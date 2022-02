Vergulde torenhaan valt van Sint-Janskerk door storm Eunice

Amper een uur geleden nam storm Eunice de vergulde torenhaan van de Sint-Janskerk mee in zijn razernij. Een voorbijganger vond de haan, die zo’n tien kilo weegt, op de grond en bracht dit ambachtelijke pronkstuk naar het gemeentehuis. Gelukkig vielen er geen slachtoffers en werd er voorlopig enkel lichte schade aan de staart van de haan vastgesteld die ongeveer 34 meter naar beneden duikelde.

Sinds 9 september 2021 schittert de torenhaan op de grotendeels gerestaureerde Sint-Janskerk in Anzegem. Toen werd, onder een stralende zon, de prachtige torenhaan naar de top van de gerestaureerde kerktoren gehesen en over het torenkruis geplaatst.

Restauratie en heropbouw kerk

Begin dit jaar startte aannemer Artes Woudenberg NV uit Brugge met de restauratie en heropbouw van de afgebrande Sint-Jan de Doperkerk.

Ongeveer negen maanden later bereikte ze letterlijk en figuurlijk haar hoogtepunt, klonk de toenmalige schepen van Patrimonium Johan Delrue (Samen één). Hij vermeldde ook dat de werkzaamheden perfect op schema zaten en er tot dan toe geen sprake was van tegenslagen of onvoorziene omstandigheden.

Huidig schepen van Patrimonium Louis Degroote (Samen Eén) reageerde dat het jammer is dat de haan nu al los gekomen is na amper vijf maanden. “Gelukkig dat de kraan hier nog staat, want de stellingen zijn al weggenomen”, klinkt schepen Degroote.

Bureau burgemeester

“Op een windstille dag zal het zeker en vast wel lukken om de haan opnieuw te plaatsen. Maar ook al waait het ferm, het zou niet mogen dat de haan van de toren waait. De aannemer zal ervoor moeten zorgen dat dit zich in de toekomst niet meer kan herhalen. Momenteel ligt de haan te bekomen in de bureau van onze burgemeester.”

“Ik heb de haan niet van de toren zien waaien, maar zag door het raam van het kantoor (Louis Degroote is advocaat bij advocatenkantoor Van Marcke in de Kerkstraat in Anzegem recht tegenover het gemeentehuis, red.) een man met de haan onder zijn arm richting gemeentehuis wandelen. Gelukkig maakte de haan geen slachtoffers tijdens haar aardse duik.”