Sneeuwman? In Wervik werd deze kunstige sneeuwkat geboetseerd

In Wervik zorgde de sneeuw voor inspiratie bij enkele liefhebbers. Op het Sint-Maartensplein in het hartje van de stad haalden ze al hun creativiteit naar boven en boetseerden ze een opvallende kat. De kunstenaars toonden hun oog voor detail, met een mooi hartje en een elegante staart.

Het is eens iets anders dan een sneeuwpop, vond ook Bart Deraedt. Hij en zijn dochter Ella en zoon Vic gingen even wandelen toen ze rond 21 uur op het kunstwerkje stootten vlakbij het stadhuis. “Heel toevallig, want het was mijn dochter die per se wilde gaan stappen en mijn zoon liet wat op zich wachten. Iets vroeger en we zouden er nooit op gestoten zijn.”

Bart postte zijn foto’s op de Facebookpagina ‘Ge zit nen echte Wervikoan’ en kreeg meer dan 5.600 likes en ruim 300 opmerkingen. “We willen wel benadrukken dat wij enkel een foto namen, maar we zijn wel erg benieuwd wie hierachter zit. De eigenaar van de dierenspeciaalzaak rechttegenover de kat sprak van een jong koppel, maar voorlopig is het een mysterie”, aldus Bart. (Jdr)