Schade door noodweer blijft voorlopig beperkt in zuiden van West-Vlaanderen

De schade door Storm Floriane lijkt al bij al mee te vallen in West-Vlaanderen. Brandweer Westhoek kreeg vooral oproepen over bomen op de weg.

Brandweerzone Fluvia kreeg goed 27 oproepen, vooral uit de brede omgeving van Kortrijk. “Het ging voornamelijk om loszittende koepels, zonnepanelen die dreigden weg te waaien of een reclamepaneel dat was omgevallen. In landelijkere gebieden zijn ook enkele bomen op de weg beland”, aldus Fluvia.

Ook in de zone Midwest bleek het al bij al mee te vallen. Daar telden ze tot nu toe een dertigtal oproepen voor stormschade. In de Westhoek gingen de meeste oproepen om omgewaaide bomen en takken op de rijweg. Van de 23 interventies waren er 6 uit Ieper. In Lo-Reninge dreigde een dak van een gebouw weg te waaien en in Koekelare hing er een loshangende kabel over de weg.