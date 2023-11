Publiciteitsbord komt los aan zijgevel van woning in Ruddervoorde door storm Carián

Donderdagmiddag, iets voor 14 uur, is een publiciteitsbord losgekomen aan een zijgevel van een woning in de Sint-Elooistraat in Ruddervoorde. Daarbij is er een deel van de gevel mee losgekomen en naar beneden gestort. Ook de afsluiting met de buren raakte hierdoor beschadigd.

De brandweer kwam ter plaatse om het kader van het publiciteitsbord te bergen en de oprit af te sluiten. Er bestaat namelijk een kans dat de rest van gevel ook instabiel is. (GST)