Met “oude vertrouwde jeep” raakt brandweer op heuvel voor gevallen boom door hevige sneeuw

In Heuvelland viel woensdagavond en donderdagochtend een pak sneeuw: tot zeventien centimeter op de Rodeberg en Zwarteberg, volgens post Westouter van Brandweer Westhoek.

Er was een pak hinder voor het verkeer en de brandweer moest donderdagmorgen uitrukken voor een boom die was bezweken onder het gewicht van de sneeuw op een helling van de Zwarteberg. “Maar zoals altijd staan we paraat”, klinkt het bij de brandweer, die tot bij de boom raakte met “de oude vertrouwde jeep” om de boom op te ruimen. (TP)