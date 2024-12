KMI waarschuwt voor rukwinden aan de kust en gladheid in Waalse provincies

Het KMI geeft code geel van zondag 18 uur tot maandag 12 uur voor kans op gladheid door sneeuwval in de provincies Luik, Namen en Luxemburg. Aan de kust kan het hard gaan waaien.

“Vannacht zorgt een storing vanaf het noordwesten in de Ardennen voor sneeuwval. Boven 500 meter kan er 4 tot 10 cm sneeuw bijvallen. Tussen circa 300 meter en 500 meter kan er ook tijdelijk 1 tot 4 cm sneeuw vallen, later overgaand in regen. Elders in het land kan de neerslag tijdelijk winters worden”, waarschuwt het KMI.

Aan de kust geldt eveneens code geel voor rukwinden tussen 18 uur en 2 uur. “Aan de kust wordt de noordwestenwind vanavond en in het eerste deel van de nacht stormachtig met rukwinden van 80 tot 95 km/u”, luidt het.