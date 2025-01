KMI waarschuwt opnieuw voor gladde wegen in het hele land

Het KMI waarschuwt voor vrijdagavond, -nacht en zaterdagvoormiddag met code geel voor gladheid in het hele land. Er kunnen ook in meerdere streken aanvriezende mistbanken ontstaan die het zicht tot minder dan 200 meter kunnen belemmeren.

Vrijdagavond, -nacht en zaterdagvoormiddag gaat het overal vriezen. Lokaal kunnen de wegen glad zijn door ijsplekken, vooral in de streken met een sneeuwlaag, zegt het KMI.

Er is overal ook kans op rijmplekken door aanvriezende mistbanken. Over het uiterste westen en in de kuststreek verwacht het KMI enkele lokale buien vanaf de Noordzee, waarbij de neerslag mogelijk aanvriest op bevroren wegen. Elders in het land blijft het grotendeels droog met slechts zeer plaatselijk een sneeuwbui.