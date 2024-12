KMI kondigt code geel af voor mist en gladheid

Het KMI kondigt code geel af voor gladheid in Vlaams-Brabant en Brussel. In Wallonië is het code geel in de provincies Luik, Henegouwen, Namen en Waals-Brabant. Het KMI waarschuwt ook voor mist.

De waarschuwing voor gladheid geldt van 27 december 18.00 uur tot 28 december 12.00 uur. Code geel wil zeggen dat er een tot tien centimeter verse sneeuw kan vallen op 24 uur of dat er lokaal ijzel, rijm- of ijsplekken kunnen ontstaan.

Ook voor mist waarschuwt het KMI. In zowat heel Vlaanderen is het code geel. Ook in Brussel, Waals-Brabant en Henegouwen is code geel afgeroepen. Dat wil zeggen dat het zicht beperkt is tot minder dan tweehonderd meter of lokaal zelfs tot minder dan vijftig meter. De mistwaarschuwing geldt van 27 december 16.00 uur tot 28 december 14.00 uur.