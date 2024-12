Kerstweek kondigt zich grijs en regenachtig aan, wind tot 80 km/u aan zee

De kerstperiode zal gedomineerd worden door grijs en miezerig weer. Dat meldt het KMI. Zondagnamiddag wordt het wisselend bewolkt met buien van regen of soms korrelhagel. In de Ardennen valt smeltende sneeuw en sneeuw. Het is winderig met rukwinden tussen 50 en 70 km/u h en tot 80 km/u aan zee. Maxima van 0 tot 7 graden.

In de nacht vallen er actieve buien met regen en winterse neerslag in Vlaanderen en sneeuw in de Ardennen. Minima tussen -1 en +6 graden. Het is nog steeds winderig met windstoten tussen 50 en 70 km/ h in het binnenland en tot 90 km/u aan zee.

Maandag is het wisselend bewolkt met opnieuw buien die vanaf de Noordzee over ons land trekken. Ze lijken echter wel minder frequent en minder actief te zullen zijn dan vandaag. In het uiterste westen blijft het mogelijk zelfs droog. In de Ardennen valt er uit deze buien opnieuw smeltende sneeuw en sneeuw. Elders gaat het doorgaans om gewone regenbuien. De maxima liggen tussen 1 en 5 graden in de gebieden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 5 en 7 graden elders. De wind waait matig, en in het westen matig tot vrij krachtig, uit het noordwesten. Vooral op de Ardense hoogten en langs de kust zijn er rukwinden mogelijk tussen 50 en 70 km/u.

Maandagavond en – nacht vallen er nog wat regenbuien in het centrum en sneeuwbuien in het oosten, maar vanaf het westen neemt de buienactiviteit geleidelijk af en verschijnen er bredere opklaringen. Maar daarna schuift weer veel bewolking over ons land en tegen de ochtend kan er in het westen wat lichte regen vallen. De minima liggen tussen -1 graad in het zuiden van de provincies Henegouwen en Namen en 4 of 5 graden in het noordwesten van het land. In die koudste regio’s is het uitkijken voor gladde plekken door bevriezing van natte weggedeelten. De matige wind uit west tot noordwest krimpt naar zuid tot zuidwest en wordt geleidelijk zwak.

Dinsdag wordt het zwaarbewolkt tot betrokken vanaf het westen, met kans op lichte regen of motregen. In de Ardennen zijn tijdelijk enkele sneeuwvlokken mogelijk. De maxima liggen tussen 1 en 3 graden in de Ardennen en tussen 4 en 10 graden elders. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidoost.

Het wordt een grijze kerst met veel lage bewolking waaruit soms wat gemiezer of motregen kan vallen. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 10 of lokaal 11 graden in het westen. De wind waait zwak, tot soms matig aan zee, uit zuidwest of uit veranderlijke richting.

Ook donderdag lijkt het vooral grijs te blijven met veel lage wolkenvelden. Het blijft wel meestal droog, op wat gemiezer na. De maxima liggen tussen 5 en 9 graden. De wind waait zwak tot matig uit veranderlijke richting of uit het noordoosten.

Vrijdag start grijs, maar later zou de zon zich toch in al haar glorie moeten laten zien, en dit vanaf de Ardennen. De maxima liggen tussen 4 en 8 graden. De wind waait zwak uit het oosten.

Zaterdag zou de zon moeten overheersen, al kan er op sommige plaatsen lang hardnekkige mist aanwezig blijven. Na een koude ochtend liggen de maxima tussen 2 en 7 graden. Er is praktisch geen wind.

Zondag zou het op veel plaatsen grijs kunnen blijven door hardnekkige lage wolken en mist. Vooral in de Ardennen kan de zon door deze bewolking breken. De maxima liggen tussen 0 en 6 graden. Er is opnieuw weinig of geen wind.