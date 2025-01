“Geen sneeuwpoppen, wél gladde wegen”: periode van winterse buien is aangebroken

Het sneeuwt! Dankzij een zogenaamde trog – afkomstig uit het noordwesten van Frankrijk – zag heel West-Vlaanderen de afgelopen uren sneeuwvlokken uit de hemel vallen. Die blijven zeker niet liggen, maar zullen deze nacht en woensdagochtend wel gladheid op de weg veroorzaken. Het zuiden van onze provincie mag woensdagavond zelfs opnieuw sneeuw verwachten.

De winterse buien zijn gestart in West-Vlaanderen, maar zullen de komende uren overwaaien naar Oost-Vlaanderen en daarna de rest van het land. Echt sneeuwen zal het dinsdag niet meer doen in onze provincie, maar eventuele korrelhagel en een occasionele sneeuwvlok is niet uitgesloten. Sleeën moet je alvast niet bovenhalen, want een winters tapijt zit er momenteel nog niet in. Gladde wegen mogen we echter wél verwachten.

“Woensdag krijgen we naar alle waarschijnlijkheid een lastige ochtendspits, je snelheid aanpassen is zeker aangewezen”

“Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag daalt het kwik in West-Vlaanderen tot 0 of zelfs -1 graden Celsius, de bodemtemperatuur kan nog lager liggen. Dat wil zeggen dat al die winterse neerslag kan beginnen aanvriezen, met gladde wegen als gevolg. Wij hebben de strooidiensten ook alvast geïnformeerd, maar de kans blijft groot dat het morgen (woensdag 8 januari, red.) een zeer lastige ochtendspits wordt in onze provincie”, aldus Nicolas Roose, weeranalist bij MeteoSupport.

De sneeuwval van vandaag is mogelijks het begin van een periode van winterse buien. “Volgens de huidige weermodellen kan het woensdagavond opnieuw beginnen sneeuwen, maar wel enkel in Zuid-West-Vlaanderen. In de regio rond Brugge en het midden van de provincie zal dat normaal gezien niet het geval zijn. Ook dan zal het opnieuw over smeltende sneeuw gaan, die hoogstens tijdelijk kan accumuleren. Sowieso is het dus zaak om de komende dagen waakzaam te zijn als je je op de weg begeeft, want er is zeker risico op gladheid. Je snelheid aanpassen is zeker aangewezen”, waarschuwt de meteoroloog uit Anzegem.