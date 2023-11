Enkele straten afgesloten in Slypskapelle en Dadizele na hevige regenval

In Slypskapelle en Dadizele werden na de hevige regenval enkele straten afgesloten. Daarbij onder andere de Waterstraat, een straat die bij hevige regenval z’n naam alle eer aan doet en telkens onder water komt te staan.

De gemeente Moorslede plaatste in de Guido Gezellelaan in Dadizele, vlakbij de Heulebeek, enkele bakken met zandzakjes. Die zandzakjes werden vrij snel door de buurtbewoners weggenomen. “Maar ik verwacht geen toestanden zoals in 2016. Toen viel er op enkele uren tijd 80 à 90 liter water en liepen er wel verschillende huizen onder water. Nu krijgt het water telkens de kans om geleidelijk aan te zakken. In vergelijking met maandagmiddag is het waterpeil van de Heulebeek al enkele centimeter gezakt. De komende dagen moeten we de situatie zeker blijven opvolgen, maar reden tot paniek is er niet. Zeker omdat het dinsdag wellicht de beste dag van de week wordt”, aldus schepen van Waterbeleid Geert Vanthuyne (Visie).