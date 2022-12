Dit weekend reële kans op sneeuw in West-Vlaanderen

Wie hoopt om dit weekend wakker te worden in een wit winterlandschap is er nog niet aan voor de moeite. Volgens meteoroloog David Dehenauw is het niet uitgesloten dat het plaatselijk zal sneeuwen in West-Vlaanderen. “De toestand is nog onzeker, maar de kans bestaat zeker wel”, klink het.

Sowieso zal niet de hele provincie bedekt worden onder een sneeuwtapijt. Welke regio’s vlokken uit de hemel zullen zien vallen, is nog niet duidelijk: “Bij een grote neerslagzone die meerdere provincies omvat is dat gemakkelijker om te bepalen. In dit geval zullen we het pas enkele uren op voorhand weten welke gemeentes sneeuw mogen verwachten.”