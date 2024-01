Dijkbreuk langs Beekstraat in Gistel, ook Groenestraat afgesloten

De overvloedige regenval zorgt ook voor enkele problemen in Gistel. De Beekstraat in deelgemeente Moere is afgesloten na een dijkbreuk. Ook de Groenestraat is tijdelijk dicht.

De vele neerslag zorgde voor een hoge waterdruk op een dijk langs de Beekstraat. Nadat de dijk was gebroken, ontstond een onderstroming waarop de straat werd afgezet. “Het risico bestaat dat de weg zou instorten mocht er verkeer over rijden”, motiveert burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) de sluiting van de weg. De brandweer en een lokale aannemer hebben de dijkbreuk kunnen herstellen, het is nu wachten op de provincie om de dijk definitief aan te pakken. “Zolang het risico op wegverzakking bestaat, blijft de Beekstraat afgesloten”, aldus Defreyne. De problemen op deze plaats zijn niet nieuw.

Eerder deze week werd ook de Mosselstraat afgesloten, maar donderdag ging ook de Groenestraat dicht. De weg stond blank na de vele regenval.