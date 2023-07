Dan toch geen Sea Swim in Nieuwpoort: organisatie last eerste editie af door onveilige weersomstandigheden

Het evenement Sea Swim, dat gepland stond om plaats te vinden op woensdag 26 juli om 18.45 uur langs de kust van Nieuwpoort, is afgelast wegens veiligheidsredenen. De beslissing om het evenement niet te laten plaatsvinden werd genomen door de reddingsdienst Nieuwpoort, de dienst preventie, FOD mobiliteit en de zeevaartpolitie. Hoofdredder Thomas Ver Eecke benadrukte dat de veiligheid van de deelnemers voorop staat en dat de weersomstandigheden een no-go waren voor het zwemevenement.

5 beaufort

Volgens de vastgestelde veiligheidsrichtlijnen zou het evenement plaatsvinden zolang de windkracht niet meer dan 4 beaufort bedroeg. Echter, de voorspellingen voor vanavond laten pieken van 5 beaufort zien, wat de organisatoren ertoe bracht om het zwemmen in zee af te gelasten. Daarnaast wordt er ook een redelijke golfslag waargenomen, wat de omstandigheden extra gevaarlijk maakt voor zowel ervaren als onervaren zwemmers.

Hoofdredder Thomas Ver Eecke benadrukte het belang van het nemen van beslissingen op basis van voorspellingen en de mogelijke combinatie van een sterke NW wind en de golfslag, wat de veiligheid van deelnemers in gevaar kon brengen. “Momenteel bedraagt de kracht van de wind 18 km/uur, maar de voorspellingen laten zien dat deze tegen de avond zou aanwakkeren tot 18 knopen, wat overeenkomt met ongeveer 30 km/uur. Dergelijke weersomstandigheden zijn niet ideaal voor onervaren zwemmers om de uitdaging van een 1500 meter lange zwemtocht in zee aan te gaan.”

Geen nieuwe datum

De betrokken organen hebben gisteren uitgebreid overlegd en waren het eens dat het beter was om het evenement niet te laten doorgaan gezien de voorspelde weersomstandigheden. Er werd geen vervangende datum vastgesteld, omdat het ideale moment voor een veilige vloedstroom zich pas binnen twee weken zou voordoen. Echter, het gebied zou in die periode al bezet zijn door andere evenementen, waardoor het moeilijk was om een geschikte vervangdatum te vinden.

Tickets worden terugbetaald

De organisatoren betreuren het annuleren van het Sea Swim-evenement, maar de veiligheid van alle deelnemers staat altijd voorop. Het aankoopbedrag van de tickets zal worden terugbetaald. “We bedanken het publiek voor hun begrip en hopen in de toekomst een evenement te kunnen organiseren onder veiligere omstandigheden”, besluit schepen Bert Gunst.