Bredene is klaar voor de winter

Met de winter en de eerste lage temperaturen intussen onverbiddelijk over het land staan ook de gemeentelijke diensten opnieuw dag en nacht klaar om de wegen en fietspaden indien nodig sneeuw- en ijsvrij te maken. “Om dit zo efficiënt mogelijk te doen, is er een vast strooiplan”, aldus schepen Erwin Feys.

“Vanaf nu tot eind februari is de technische dienst paraat voor ‘gladheidsbestrijding’. Bij winterse neerslag en ijzel wordt extra aandacht gegeven aan de fietspaden langs de invalswegen. Hiervoor zet de gemeente extra materieel en ploegen in”, legt de bevoegde eerste schepen Erwin Feys uit.

Het gemeentebestuur tracht de algemene veiligheid maximaal te waarborgen zonder het milieu al te zwaar te belasten door te veel zout te strooien. “In de kleine straten van de wijken wordt er niet gestrooid. In straten waar relatief weinig verkeer is, heeft strooien immers veel minder effect. Het strooizout geraakt moeilijker met de sneeuw vermengd, wat belangrijk is om het efficiënt te doen smelten. In deze wijken strooit de gemeente niet en gunt de gemeente de kinderen, mocht er al sneeuw vallen, vooral veel sneeuwpret.” Wie het strooiplan wil raadplegen, kan terecht op www.bredene.be/strooiplan

Stoep is eigen verantwoordelijkheid!

“Denk eraan: inwoners zijn zélf verantwoordelijk voor het onderhoud van het voetpad voor het huis. Elke inwoner is verplicht de stoep voor zijn eigen woning sneeuw- en ijsvrij te houden. In een appartementsgebouw maakt men hierover dus het best duidelijke afspraken met de medebewoners. Wees hoffelijk en maak bij winterse omstandigheden het voetpad voor de deur sneeuw- en ijsvrij zodat voorbijgangers en de postbode veilig kunnen passeren en voldoende doorgang hebben.”