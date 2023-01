Bourgognevaart treedt buiten haar oevers in Ichtegem

De aanhoudende regenval veroorzaakte her en der in de gemeente wateroverlast.

Meest in het oog springend was wel de overlast veroorzaakt door de Bourgognevaart in Bekegem die buiten haar oevers trad en over de Vaartstraat stroomde en zo de nabije weilanden blank zette. De centra van de drie deelgemeenten bleven wel gespaard van wateroverlast.

“Door de problemen met de Bourgognevaart hebben we uit veiligheidsoverwegingen het verkeer de toegang tot de Vaarstraat moeten ontzeggen”, vertelt Burgemeester Lieven Cobbaert. “Het wordt te gevaarlijk als je in het donker het verschil nauwelijks nog ziet tussen de weg en de vaart. Even werd ook een stukje van de Zeeweg, tussen de Watervallestraat en de Leegstraat voor het verkeer afgesloten, maar de situatie daar is nu verbeterd. In de Waterstraat in Eernegem waren er problemen met de Engelbeek die het vele water maar moeilijk kon verwerken en aan de Brouwerij van Strubbe in Ichtegem hebben we een interventie gevraagd van een loonwerker om het wassende water van de Blekerijbeek over te pompen naar een nabije beek. Al die moeilijkheden worden veroorzaakt door de aanhoudende regen van de voorbije dagen. Al de weilanden, beken en vaartjes zijn verzadigd. Het meeste water uit Ichtegem moet via de Bourgognevaart en de Moerdijkvaart afgevoerd worden. Al dat water moet uiteindelijk via het kanaal Plassendaele-Nieuwpoort en de IJzer in zee vloeien. Dat kan enkel maar bij laagwater. We zien dat er de komende dagen toch minder neerslag verwacht wordt, we verwachten dat de toestand dan ook zal verbeteren. We volgende de weerberichten en de toestand op het terrein uiteraard wel nauwgezet op de voet.”