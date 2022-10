Herstelworkshops van 10 tot 15 oktober in Roeselare

Op zaterdag 15 oktober wordt wereldwijd het belang van herstellen in de kijker gezet tijdens International Repair Day. In de voorafgaande week organiseert Stad Roeselare verschillende workshops en initiatieven in verband met repairing.

Stad Roeselare zet al sterk in op het herstelthema met Roeselare Repareert en sprong dus graag mee op de kar. Daarom werkte de Stad samen met Avansa MZW een gevarieerd programma uit. Van 10 tot 15 oktober kan iedereen deelnemen aan herstelworkshops en kennis maken met leuke herstelinitiatieven in Roeselare. Als kick-off brengt Roeselare de minitentoonstelling ‘Mooi Stuk’ naar RSL Op Post.

Repareren is goed voor het milieu én leuk om te doen. Elke reparatie is een soort ontdekkingstocht. ‘Mooi Stuk!’ toont gerepareerde voorwerpen in een museale setting. Bij elk voorwerp hoort een kort audiofragment met de analyse en inzichten van de reparateur. Dit biedt een kijkje in de mogelijkheden om het leven van een koffieapparaat, rolkoffer, stoel, jeansbroek en smartphone te verlengen.

Daarnaast kan je die week ook gratis je herstelvaardigheden naar een hoger niveau tillen tijdens één van de vele workshops. Dat gaat van het herstellen van elektro-apparaten, tot fietsonderhoud en textielherstel. Er is zelfs een repair workshop specifiek voor jongeren tussen 12 en 14 jaar.

De week wordt afgesloten met een Repair Café waar vrijwillige herstellers van Repair Café Roeselare samen met jou proberen om je defecte toestel te herstellen.

Het volledige programma en alle info is terug te vinden via www.klimaatswitch.be