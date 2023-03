Grote Lenteschoonmaak in Menen, Wervik én Wevelgem: “We willen 92 kilometer aanpakken”

92 kilometer aan zwerfvuilgevoelige locaties aanpakken in zowel Menen, Wervik als Wevelgem. Dat is het ambitieuze plan van de Grote Lenteschoonmaak. Daarvoor gaan de Mooimakers en de stadsbesturen op zoek naar maar liefst 1.000 vrijwilligers. “Iedereen die helpt schoonmaken, maakt een verschil! Hun impact op de netheid van de stad is onweerlegbaar”, bewonderde schepen Patrick Roose hun inzet.

Het parcours, samengesteld op basis van de feedback die de Mooimakers geven, kreeg de toepasselijke naam ‘De Lus’. Het traject bevat routes die een reputatie hebben opgebouwd als hotspots voor zwerfvuil. “In Menen zetten we in op ontmoeting”, licht de schepen het traject toe. “Zwerfvuil ruimen is meer dan alleen maar afval oprapen. Het gaat erom dat je de stad en haar inwoners leert kennen. We zullen dan ook, aan de hand van postkaarten, gezamenlijke wandelingen gaan aanmoedigen.”

Landelijke wegen

In Wevelgem kijkt men vooral in de richting van scholen en schoolomgevingen en in Wervik ligt de nadruk dan weer op de landelijke wegen. “Daar hebben we echt te maken met een probleem van PMD-afval dat in de grachten wordt gegooid”, duidt schepen Bercy Slegers de beslissing. “Helaas is het ook nog zo dat zwerfvuil ander zwerfvuil aantrekt en daar willen we paal en perk aan stellen.”

Harde aanpak

Tijdens de voorstelling van het project, dat loopt van 18 maart tot 2 april en ook door MIROM wordt gesteund, gaven de stadsbesturen ook te kennen dat ze kijken in de richting van een harde aanpak voor sluikstorters. “Het idee om gevoelige zones met camera’s uit te rusten ligt op tafel”, klonk het bij schepen Stijn Tant. “De hardleerse vervuilers, zij die echt lak hebben aan netheid of de inzet van de vele vrijwilligers, zullen pas stoppen wanneer ze het in hun portemonnee zullen voelen. Camera’s zullen helpen hen te identificeren, waarop de rekening zal volgen.”