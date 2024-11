Glasbolsite wordt vrolijke plaats, vrij van sluikstort: “Stad proper en net houden”

Imog en Stad Harelbeke sloegen de handen in elkaar om zwerfvuil en sluikstorten tegen te gaan. Ze doen dit via het verfraaien van de glasbol- en textielcontainersite aan het voetbalstadion. Later komen er nog meer verfraaiingen in de stad.

De intercommunale Imog Harelbeke weet uit onderzoek en uit ervaring dat rondslingerend vuil bijkomend vuil aan trekt. “Bovendien blijken glasbollen en textielcontainers soms een trekpleister te zijn voor sluikstorters”, zegt Koen Delie van Imog. “Daar willen we verandering in brengen. Imog stapte samen met de gemeenten in een project van Mooimakers. Voor dit doelplaatsproject voorziet Mooimakers financiële ondersteuning om specifieke probleemlocaties aan te pakken.” Imog koos ervoor om in tien gemeenten een glasbolsite op te fleuren. “We hebben zes pijlers bij ons beleid om zwerfvuil en sluikstort aan te pakken: communicatie, preventie, infrastructuur, participatie, omgeving en handhaving. Deze zes zijn belangrijk en essentieel”, aldus Koen Delie. Als participatie werd aan de bewoners hun mening gevraagd. Samen met de stad koos Imog ervoor om de glasbol- en textielcontainersite in de Stasegemsesteenweg aan het voetbalstadion aan te pakken. Dankzij de medewerkers van De Poerderie kreeg de site een extra opruimbeurt.

Meer respect

De vloerschildering werd gerealiseerd door het Kunstenaarscollectief Wallin uit Gent en de glasbol werd geschilderd door de Kortrijkse graffitikunstenaar David Duits, die al meerdere projecten verzorgde in Harelbeke. “Daarmee hopen we dat gebruikers meer respect tonen voor deze plaats en de site netjes blijven houden. De stad en Imog doen veel inspanningen om de gemeente proper en net te houden. Dagelijks is er een netheidsteam van de stad en De Poerderie onderweg om een stuk van de stad op te ruimen en de straatvuilnisbakken te ledigen”, duidt schepen van Milieu Tijs Naert (Groen). “De stad kan ook rekenen op een sterke groep Mooimakers, groot en klein. Met deze verfraaiing van de glas- en textielcontainersite hopen we dat ook andere locaties langer proper blijven.”

Tijs Naert vraagt nadrukkelijk aan sluikstorters om hun vuilnis naar de glasbolsite te brengen en mocht er een container vol zitten, dan zijn er meerdere containers voorzien in de stad.