Geurhinder in Stasegem afkomstig van recyclagebedrijf, Omgevingsinspectie stelt proces-verbaal op

Al geruime tijd hebben Stasegemnaars last van geurhinder. Na een reeks klachten rond die geurhinder komt er nu schot in de toestand. Omgevingsinspectie Vlaanderen heeft een pv opgesteld tegen Despriet Plastic Recycling.

De voorbije weken kwamen verscheidene klachten binnen bij de PZ Gavers over een doordringende, chemische geur die over Stasegem hing. Tijdens een inspectie door de brandweer en inspecteurs van de Omgevingsinspectie werd de bron vastgesteld, meer bepaald de verwerking van plastic vaten op het bedrijf Despriet Plastic Recycling.

Chemicaliën

Op de facebookpagina van Milieuzaken Stasegem valt te noteren dat er restanten van chemicaliën zich vermengden met regenwater. Een deel van dat vervuilde water zou ook in de riolering geloosd zijn. Ook daarrond wordt onderzoek uitgevoerd.

Het bedrijf kreeg in het verleden al meermaals opmerkingen over geurhinder en kreeg deze week de opdracht om alles op te ruimen binnen de 24 uur. “De situatie is ontoelaatbaar en onaanvaardbaar. Recyclagebedrijven verrichten nuttig werk maar dat horen ze wel te doen binnen de grenzen van hun vergunning en zonder overlast voor de omgeving. En de laatste tijd kreeg Stasegem, niet alleen door een bedrijf als Despriet, te veel af te rekenen met geur- en andere hinder als gevolg van hun activiteiten”, reageerde schepen van Milieu Tijs Naert (Groen) eerder.

“De geurhinder zou op zeer korte termijn moeten verdwenen zijn” – schepen van Milieu Tijs Naert

Hij reageerde ook op sociale media. “De voorbije week heeft de milieudienst verschillende klachten ontvangen over een irritante chemische geur in de omgeving van Stasegemdorp. Vorige week kon de oorzaak van de geur worden getraceerd. De geur ontstond door een gasvormig restproduct dat vrijkwam bij de verwerking van kunststofvaten bij de firma Despriet Gebroeders in de Kanaalzone.”

“Tijdens het weekend werden er door de Omgevingsinspectie van het Vlaams Gewest onderzoeken ter plaatse uitgevoerd. De brandweer heeft op basis van de technische fiche van het product metingen uitgevoerd. Daarbij werd vastgesteld dat de concentratie van het product door verspreiding en verdunning in de omgevingslucht zeer laag en niet meetbaar was.”

“Van het product is wel bekend dat het bij acute blootstelling irritatie kan veroorzaken maar er zijn geen schadelijke gevolgen na inademing. Ook die namiddag, en daar was ik ook aanwezig, heeft de Omgevingsinspectie een veiligheidsmaatregel uitgevaardigd waarin is voorzien dat alle mogelijke bronnen van deze hinder binnen de 24 uur van de site moeten zijn verwijderd. Er is een proces-verbaal opgesteld. De geurhinder zou dus op zeer korte termijn moeten verdwenen zijn.”