Expo rond duurzaamheid houdt halt in bedrijvencentrum

Hoe je zelf kleine stappen kunt zetten die een groot verschil kunnen maken op gebied van duurzaam waterverbruik leer je tot 23 maart in VITOpolis in het bedrijvencentrum in de Spanjestraat. Tegelijkertijd staat in brouwerij Rodenbach de waterbelevingscontainer.

Na haltes in Hasselt, Westerlo en Mol is de reizende duurzaamheidsexpo van VITO aangekomen in Roeselare. Met VITOpolis toont de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) op een interactieve manier de weg naar duurzaamheid. “En dat is niet langer een modewoord, maar de enige garantie op een gezonde toekomst voor onze planeet”, zegt Inge Genné van VITO. “We willen de bezoekers bewust maken van de impact van de eigen keuzes en meteen kan je zien hoe innovatieve technologieën bijdragen aan een duurzame toekomst.”

De gratis tentoonstelling staat open voor alle leeftijden en biedt speciale programma’s voor scholen. Die kunnen hun bezoek combineren met het interactieve stadsspel ResourCity of met een educatieve workshop van GROW Talent. Dat alles vindt plaats in het Ondernemerscentrum in de Spanjestraat. Bij de buren van brouwerij Rodenbach plaatste VITO de waterbelevingscontainer die als doel heeft bedrijven nieuwe inzichten te geven in watergerelateerde opportuniteiten. De locatie van de container is niet toevallig, want om het Roeselaarse stadswater te brouwen is er veel water nodig.

Druk op water

“We zijn blij met de komst van deze expo naar Roeselare”, zegt schepen Francis Debruyne. “Het voorkomen en beheersen van droogte en wateroverlast zijn twee cruciale uitdagingen voor de volgende decennia. Daarvoor doet Roeselare heel wat inspanningen door onder meer het aanleggen van gecontroleerde overstromingsgebieden en bufferbekkens, maar ook door in te zetten op ontharding.”

“We wilden graag naar Roeselare komen, want hier in West-Vlaanderen zetten landbouw en industrie maar ook het toerisme aan de kust extra druk op de waterhuishouding. Bedrijven zijn afhankelijk van water voor hun productie, maar nemen ook een heel groot deel van het waterverbruik voor hun rekening. Met slimme maatregelen kunnen we heel wat water besparen, water beter gebruiken en hergebruiken”, besluit Inge Genné van VITO.

Vrij toegankelijk

VITOpolis, tot 23 maart in het Ondernemerscentrum in de Spanjestraat 141, op dinsdag en donderdag gereserveerd voor scholen, de andere weekdagen vrij en gratis toegankelijk voor het grote publiek. Op zondagen 26 januari en 9 maart is er een opendeur van 10 tot 17 uur.