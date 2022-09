Eerste nieuwe ondergrondse glasbol op Sint-Jan in gebruik

De allereerste ondergronds glasbol in de gemeente Wingene is op Sint-Jan te vinden. Door te investeren in ondergrondse glascontainers wil het gemeentebestuur de problematiek van het sluikstorten rond glasbollen aanpakken.

In het jaar 2019 stapte gemeente Wingene enthousiast in het proefproject van MIROM Roeselare dat glasbollen ondergronds brengt. De dorpskernvernieuwing van Sint-Jan was dan ook het ideale moment om de eerste ondergrondse glasbol in de gemeente te installeren. “Ervaring leert dat ondergrondse containers minder uitnodigen tot sluikstorten”, vertelt schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid Brecht Warnez. “Daarbovenop is er aanzienlijk minder geluids- en visuele hinder en zorgt de lage inwerphoogte ervoor dat deze gebruiksvriendelijker zijn voor rolstoelgebruikers. De ondergrondse glasbol herken je aan de twee uitstekende inwerpzuilen, waarvan eentje voor gekleurd en eentje voor transparant wit glas.”

Stuk duurder

Een ondergrondse container is een stuk duurder, maar de voordelen wegen op tegen de kosten. Toekomstgericht kunnen er nog meer ondergrondse locaties volgen. “Aan de plaatsing van een ondergrondse glasbol hangt een kostenplaatje van meer dan 15.000 euro vast”, zegt schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove. “Door mee te gaan in het door OVAM en FOST Plus gesubsidieerd proefproject wordt de prijs nagenoeg gehalveerd. Binnen dit project kan de gemeente nog twee bijkomende ondergrondse sites realiseren. We gaan dit maximaal combineren met herinrichtingsprojecten zoals de kerkomgeving van Wildenburg. Ondergrondse plaatsing is ook niet overal mogelijk, door de aanwezigheid van nutsleidingen.” (NS)