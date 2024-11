Dorine Durieu maakt afvalmannetjes

Dorine Durieu is een van de Mooimakers van Poperinge. Ze gaat geregeld op stap langs de Poperingse wegen en verzamelt hierbij het afval dat ze tegenkomt. Om er een positief verhaal van te maken, maakte ze een paar afvalmannetjes die ze in de buurt van de scholen zette. Op die manier hoopt ze de aandacht van de kinderen te trekken.

Dorine Durieu is 62 jaar en woont in het centrum van Poperinge. “Ik plog (zwerfvuil opruimen tijdens het wandelen of lopen, red.) sinds een jaar of vier”, zegt ze. “Ik wandel veel en besloot om mij tegelijk in te zetten voor het milieu door afval te verzamelen. Zodra de vuilniszak vol is, neem ik een foto en upload die in de app van Mooimakers. De zak wordt dan later opgehaald door de stadsdiensten. Ik doe dit ongeveer één keer per week en de afstand varieert naargelang de tijd die ik heb en het afval dat ik vind onderweg. Hoe meer afval er ligt, hoe langer het duurt om een traject mooi te maken. Af en toe trek ik meer tijd uit voor een langere tocht en ga ik op stap met Regine Dewilde, een van de andere Mooimakers van Poperinge. Ik zit in 2024 al aan 350 kilometer ploggen.”

Positief verhaal

“Ik draag steeds een roze rugzak met een flamingo die er uit steekt. Ik doe dit bewust, om een herkenbaar beeld te zijn en om de aandacht van de kinderen te trekken. Ik hoop dat ze op die manier vragen stellen aan hun ouders over wat ik aan het doen ben en dat er zo een gesprek volgt over het afval dat overal ligt. Vorig jaar in september en dit jaar opnieuw, wilde ik iets doen in de buurt van de scholen. Ik maakte een paar afvalmannetjes met het afval dat ik vond. Handschoenen en nylonkousen gevuld met blikjes, maken samen de armen van het afvalmannetje. De vuilniszak is zijn romp, enzovoort. Ook dit valt op bij kinderen. Ik trek liever de aandacht met zulke acties, dan telkens weer hameren op het feit dat er afval ligt. Ik krijg veel positieve reacties op de afvalmannetjes, maar ook op het ploggen zelf. Ik zou in de toekomst nog eens een actie willen doen met sigarettenpeuken, want die zijn helaas ook talrijk te vinden in de natuur. Maar ik weet nog niet wat. Die inspiratie zal nog wel volgen. Ondertussen plog ik rustig verder langs de Poperingse straten”, besluit Dorine. (CB)