Coca-Cola grootste vervuiler van de Belgische stranden: “Overheid moet kader scheppen waarin producenten mogen bewegen”

Welk afval vervuild de Oostendse stranden? En wat moeten de producenten doen om het zwerfvuil aan de kust te voorkomen? Het zijn vragen die de Proper Strand Lopers zich stellen. Die hebben een overzicht gemaakt van de top 20 van vervuilers op de stranden. Het gaat echter niet om de vervuilers zelf, maar om de productverpakkingen die ze vinden.

Vrijwilligers van De Proper Strand Lopers voerden een audit uit op het strand van Oostende. Daarmee wilden ze bekijken welke producenten nu voor de meeste vervuiling zorgen. “Afgelopen zomer vonden onze vrijwilligers tijdens hun dagelijkse schoonmaakbeurt van amper een uur, maar liefst vierduizend liter afval”, vertelt bezieler van de Proper Strand Lopers Tim Corbisier. “Het nieuws ging viraal. Maar hoe blijft het mogelijk dat we zo veel afval op onze stranden en in zee laten belanden? Om te bepalen waar het afval vandaan kwam, verzamelden we een monster van de hoeveelheid zwerfvuil van een dag om de inhoud ervan te ontleden.”

Analyse

De Proper Strand Lopers analyseerden het afval per categorie. Op 450 liter afval bestond 160 liter uit PET-flessen, 110 liter had dan weer geen merknaam. Speelgoed en grote voorwerpen maakten 80 liter van het geheel uit, kleding was dan weer goed voor 15 liter. 85 liter ging naar de overige merken. “Het volumeaandeel van plastic flessen en blikjes komt overeen met de algemene trend in ons land”, duidt Corbisier. “Ze vertegenwoordigen samen ongeveer 35 procent van het zwerfvuil. De bedoeling is dat we deze data verzamelen om een wereldwijde kijk te hebben op wat er te vinden is op verschillende locaties. We geven die data door aan ‘Break Free From Plastics’, een wereldwijde overkoepelende organisatie.”

Op de eerste plaats staat Coca-Cola, gevolgd door Unilever en Lidl. Van deze drie merken werd het meeste afval gevonden. “Niet alleen de consument heeft schuld aan het zwerfvuil, ook de producent is schuldig”, is Tim streng. “Europa wil meer en meer die verantwoordelijkheid bij de producenten leggen. Die produceren altijd maar plastic, maar nemen het niet altijd terug. Integendeel: ze lobbyen tegen het invoeren van statiegeld. Het is gemakkelijk om de verantwoordelijk van je af te schuiven en die bij de consument te leggen.”

Langetermijnoplossing

Volgens Corbisier heeft de aanpak van zwerfvuil een holistische aanpak nodig. “Iedereen moet meewerken, ook de consument moet gesensibiliseerd worden. Maar evenzeer moet de overheid het kader scheppen waarin de producenten mogen bewegen. Die moet een handje toesteken om een langetermijnoplossing uit te werken”, besluit Tim.