Captatie- en zwemverbod op Kanaal Bossuit-Kortrijk opgeheven: waterkwaliteit weer op niveau

Tijdens een controle van het Kanaal Bossuit-Kortrijk werd midden juli een bloei van cyanobacteriën vastgesteld, beter bekend als blauwalgengroei. Deze blauwalgen scheiden giftige stoffen af, die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Daarop werd een burgemeestersbesluit ingesteld met een tijdelijk captatie- en zwemverbod over de hele lengte van het kanaal. De waterkwaliteit is ondertussen opnieuw van een voldoende goed niveau om dit captatie- en zwemverbod op te heffen.

Op 19 juli werd op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid een burgemeestersbesluit van kracht met een tijdelijk captatie- en zwemverbod over de hele lengte van het kanaal. Dit wegens de duidelijk waarneembare blauwalgengroei die zich manifesteerde aan het wateroppervlak. Een staalname bevestigde de aanwezigheid van cyanobacteriën in het water aan de Abdijkaai waar de zwemzone van het kanaalzwemmen is.

Giftige stoffen

Blauwalgen komen vooral voor op water waar er weinig stroming is en bij warm weer. Bij het afsterven van blauwalgen in een drijflaag kunnen er giftige stoffen vrijkomen die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Klachten na contact variëren van irritatie van de ogen en luchtwegen tot diarree en braken.

Na verdere staalname werd ondertussen vastgesteld dat er geen cyanobacteriën meer aanwezig zijn in het water van het kanaal en dat de waterkwaliteit opnieuw een aanvaardbaar niveau heeft. De regen en lagere temperaturen van de voorbije dagen hebben een gunstige impact gehad op de waterkwaliteit. Het captatie- en zwemverbod wordt dus met onmiddellijke ingang opgeheven.

Nog steeds afgeraden voor kinderen

Omdat de actuele waterkwaliteit momenteel nog niet voldoet aan de normen voor ‘zeer goede’ waterkwaliteit wordt de waterkwaliteit van nabij opgevolgd. De Vlaamse Milieumaatschappij zal uiterlijk binnen drie werkdagen een controle staalname uitvoeren. Zolang de waterkwaliteit niet ‘zeer goed’ is, wordt het ontraden aan kinderen, ouderen en mensen met een lage weerstand om in het kanaal te zwemmen. Het kanaalzwemmen zal maandag dus opnieuw van start gaan kunnen gaan voor alle mensen die niet tot één van deze groepen behoren. Bovenstaande wordt duidelijk gecommuniceerd aan alle deelnemers door de organiserende triatlonclub Aqua Protect 3 Team.