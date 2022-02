Brugge wil chauffeurs sensibiliseren om hun motor af te zetten als ze stilstaan

In april of mei zal de stad Brugge een sensibiliseringscampagne lanceren om automobilisten aan te manen hun motor uit te zetten, als ze stilstaan in de stad. Milieuschepen Minou Esquenet (CD&V) gaat in op het voorstel dat raadslid Karin Robert (Groen) lanceerde tijdens de gemeenteraadszitting maandagavond.

“Een auto produceert de meest vervuilende uitlaatgassen als de motor koud draait. De motor stationair laten draaien bij scholen, parkeerplaatsen of aan openstaande bruggen,… is vervelend en ongezond. De gassen die vrijkomen bij het stationair laten draaien van de motor bevatten CO². En dat is nefast voor onze planeet.”

Taxi’s

Met die woorden pleitte Karin Robert (Groen) voor een sensibiliseringscampagne: “Volgens artikel 8 van de wegcode is het trouwens simpelweg verboden om de motor stationair te laten draaien. Nochtans zie ik dat zelfs sommige taxichauffeurs op de Markt of aan het station hun motor niet afzetten, terwijl ze wachten op klanten!”

Bijgevolg vraagt het oppositieraadslid dat Brugge, net zoals Kortrijk een gerichte campagne opzet om automobilisten te sensibiliseren : “Er zouden (tijdelijke) voetpadborden kunnen worden geplaatst aan de taxistaanplaatsen, bruggen en scholen.”

Opknapbeurt

“De borden die nu aan de bruggen staan: ‘Brug open – motor af’ zijn echt wel aan een opknapbeurt toe. Soms staan die zelfs verscholen tussen vele andere verkeersborden. Gemeenschapswachten kunnen worden ingeschakeld om autobestuurders attent te maken op het uitzetten van hun motor en scholen zouden kunnen intekenen op een flyer- en affichecampagne van deze sensibiliseringsactie ”

Volgens milieuschepen Minou Esquenet (CD&V) heeft Brugge diezelfde denkoefening al gemaakt, zelfs voor Kortrijk: “We lanceren de campagne in april of mei en willen ook de scholen hierin betrekken. Maar flyers uitdelen is geen goed idee, ik verkies een alternatief dat minder belastend is voor het milieu. Automobilisten zullen eerst een waarschuwing krijgen, niet meteen een pv. Vlaanderen kan wel pas in het voorjaar van 2023 de borden nabij bruggen vervangen.”