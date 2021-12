Brugge stuurt brief naar bewoners Christus-Koning om bodem te laten onderzoeken op cyanide

De dienst Leefmilieu van de Stad Brugge verstuurt deze week honderden brieven naar de bewoners van de wijk Christus-Koning. Ze kunnen op kosten van de stad bodemstalen laten nemen in hun tuintje. Zo wil het stadsbestuur te weten komen of er sprake is van historische cyanide vervuiling. Een erfenis van de gasfabriek die tot 1950 langs de Scheepsdalelaan gevestigd was.

In het verleden is in Christus-Koning al op enkele plaatsen cynide aangetroffen in de bodem en in het grondwater. Dat is sowieso het geval op het terrein waar de gasfabriek gevestigd was, met name de huidige Fluvius-site. “In 2024 verlaat Fluvius zijn terrein en zal OVAM de bodem saneren”, zegt milieuschepen Franky Demon.

Incidenten

Vlakbij de voormalige gasfabriek was er in 2021 een incident, toen bij werken een riool werd doorboord ter hoogte van het kruispunt van de Scheepsdalelaan met de Leopold I-laan. “We hebben bijkomende maatregelen opgelegd bij de herstellingswerken, om de opmgeving te beschermen tegen een mogelijke verspreiding van de verontreiniging”, stelt de Brugse schepen.

Eerder al, in 2012, werd er tijdens werkzaamheden aan de weg cyanide aangetroffen in de Karel de Floustraat. “Intussen is deze bodemverontreiniging gesaneerd. Wellicht werd indertidj verontreinigde grond aangevoerd om putten op te vullen”, aldsu Franky Demon.

Meten is weten

Omdat deze historische bodemverontreiniging bezorgdheid kan veroorzaken bij de bewoners, lanceert de stad de campagne ‘meten is weten’. De dienst leefmilieu schrijft deze week de bewoners en de eigenaars van de perimeter Scheepsdalelaan – Leopold I-laan – Maria van Bourgondiëlaan – Houtkaai aan. Er zijn honderen brieven verstuurd. “De mensen krijgen de kans om een gratis staal te laten nemen van de bovenste bodemlaag in hun tuin en dit staal te laten analyseren op de aanwezigheid van cyanide.”

“Wie wil deelnemen aan die staalname, dient zich in te schrijven. De uitnodiging richt zich enkel naar huizen met een gazon, sier- of moestuintje, want de stalen zullen enkel in onverharde grond genomen worden. De staalafnames zullen begin 2022 uitgevoerd wordne en de deelnemers zullen verwittigd worden van het resultaat”, aldus Franky Demon.

Info: www.brugge.be/bodemzorg