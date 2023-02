Brandweer ruimt smurrie uit Moerdijkvaart: bedrijf van schepen uit naburige gemeente blijkt vervuiler

Er is duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de zware verontreiniging van de Moerdijkvaart in Gistel. De vetten en oliën die op de vaart ontdekt werden, zouden uit het bedrijf Suprima komen in Ichtegem, en dat bedrijf is eigendom van Ichtegems schepen, Geert Vandaele (Liberaal 2018). “Het kan hooguit om een bodempje gaan van een tank”, klinkt het bij de betrokken schepen.

De brandweer is, samen met een externe firma en de Vlaamse Milieumaatschappij, al de hele dag druk in de weer aan de Moerdijkvaart in Gistel, ter hoogte van de monding in het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Daar werden maandag een grote hoeveelheid plantaardige vetten aangetroffen. De smurrie werd echter vorige week al vastgesteld en verspreidde zich toen over een afstand van 10 km.

“Ter hoogte van het kanaal Plassendale-Nieuwpoort ontstond maandag een steeds groter wordende concentratie van de smurrie”, vertelt Gistels schepen van Milieu, Wim Aernoudt (N-VA). Ondertussen werd ook al een verkleumde en besmeurde meerkoet naar het Oostendse Vogelopvangcentrum gebracht.

Mayonaise

De Vlaamse Milieumaatschappij ging op zoek naar de oorzaak van de vervuiling en kwam volgens verschillende bronnen, onafhankelijk van elkaar, uit bij Suprima, een Ichtegems bedrijf dat sauzen zoals mayonaise produceert.

Geert Vandaele. © JRO

Opvallend: de man achter het bedrijf is schepen van Ichtegem, Geert Vandaele. De man legde op 7 oktober 2021 de eed af als kersvers schepen van Ichtegem, nadat partijgenoot Magali Segers haar mandaat naast zich neerlegde. Vandaele was in 2018 een nieuwkomer op de lijst van Liberaal 2018. Vandaele moest daarvoor wel zijn voorzitterschap van Unizo Eernegem-Bekegem opgeven.

Bodempje

“Er is inderdaad verontreiniging vastgesteld, maar dat kan maar een bodempje geweest zijn van de tank”, minimaliseert Vandaele. “Er moet iets misgelopen zijn, maar wat precies is voorlopig nog niet duidelijk. Vermoedelijk is de sensor defect en kwam het goedje daardoor in de riolen terecht en door de zware regenval van enkele weken geleden is het product zo naar de vaart gedreven. Toen men me daarvan op de hoogte bracht, wist ik dat nog niet. Ondertussen werd alles gecontroleerd en zou het niet meer mogen voorvallen.”

De brandweer heeft ondertussen de handen vol met de opkuiswerken. “De werken verlopen traag, net omdat het om een grote hoeveelheid gaat”, weet schepen Wim Aernoudt. “Een bodempje? Moeilijk om dat in te schatten, maar het lijkt mij wel iets meer dan dat te zijn. Hoe dan ook: vermoedelijk zullen de werken nog wel even duren. Een gespecialiseerde firma zuigt het goedje op en brengt het naar een gespecialiseerde verwerker. Hoeveel die kosten zullen bedragen, weet ik niet, maar dat kan al snel oplopen tussen de 10 en de 20.000 euro.”

Kosten

“Twee weken geleden kregen ook wij melding van een potentiële vervuiling in de Engelbeek en dat het bedrijf Suprima mogelijk betrokken is”, reageert Ichtegems burgemeester Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). “Omdat het om het bedrijf gaat van een schepen van onze gemeente, heb ik ogenblikkelijk gevraagd om het dossier te overhandigen aan de Vlaamse omgevingsinspectie. Zodat kan uitgeklaard worden hoe de vork aan de steel zit. Iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen wordt, maar ik wil wel dat het dossier in alle transparantie en onafhankelijk onderzocht kan worden. De betrokken schepen zal in alle transparantie meewerken aan het onderzoek.”

Vermoedelijk zullen de kosten verhaald worden op de veroorzaker van de verontreiniging: in dit geval op de firma van Ichtegems schepen Geert Vandaele.