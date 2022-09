Bomen voordelig aankopen in Wingene via de gemeentelijke groepsaankoop

Gemeente Wingene pakt uit met een gemeentelijke groepsaankoop van tuinbomen. Tot maandag 31 oktober kan ieder Wingens gezin zeven tuinbomen bestellen voor slechts 10 euro per stuk.

“Bomen hebben een enorm potentieel in de strijd tegen de klimaatverandering en achteruitgang van de biodiversiteit”, vertellen schepenen Brecht Warnez (schepen van Milieu, Klimaat en Duurzaamheid CD&V) en Hedwig Kerckhove (schepen van Groenbeheer en – onderhoud CD&V). “Bomen maken onze gemeente groener en leefbaarder. Iedere tuin, klein of groot, kan een verschil maken. Daarom organiseren we een eerste gemeentelijke groepsaankoop van tuinbomen. We zien hier ook een win-win voor boer en natuur. Een mooier landschap en meer comfort voor de dieren.”

Groenere dorpskern

Men werkt ook aan meer bomen en groen in en rond de dorpskern. “Samen met de experten van onze Dienst Interne Werken streven we verder naar een kwaliteitsvolle uitbouw van het groenarsenaal”, weet Hedwig Kerckhove.” De Hofakkerlaan werd begin dit jaar heringericht tot een groene laan met 22 nieuwe bomen en plantvakken en we planten dit najaar 86 bijkomende bomen aan de bufferbekken in de Hoogweg. We vragen ook om in tuinen meer bomen te planten. Dit kan uiteraard mits de juiste boomsoort en dit afgestemd op de beschikbare oppervlakte. Hou er wel rekening mee dat bomen op minstens twee meter van de perceelgrens moeten geplant worden.”

Ruim aanbod van loof- en fruitbomen

Voor de groepsaankoop kan gekozen worden uit zomereik, zoete kers, zwarte els, lijsterbes, okkernoot, haagbeuk en gele kornoelje. Daarnaast zijn er ook appel- en perenbomen, pruimelaars, krieken- en kersenbomen beschikbaar. “De aangeboden bomen, inclusief boomband en boompaal, hebben een gemiddelde waarde van ongeveer 35 euro”, vult Brecht Warnez nog aan. “Door de groepsaankoop kan dit voor 10 euro. Per adres kunnen er maximaal zeven bomen besteld worden en dit tot maandag 31 oktober.”