Bijna zevenduizend gezinnen nemen gft-afvalbak in gebruik: “Wie goed sorteert, kan besparen”

De afvalintercommunale Mirom Menen is maandag gestart met de ophaling van de gft-bakken. Voor het eerst in de geschiedenis van Mirom is er zo’n ophaling aan huis in Menen, Wevelgem en Wervik. De rolcontainers werden de afgelopen weken thuis geleverd. In heel het werkingsgebied van Mirom Menen zijn er ondertussen al bijna zevenduizend gezinnen die een gft-bak zullen gebruiken.”

Voor een container van 40 liter betaal je 20 euro per jaar, een container van 140 liter kost 70 euro per jaar en een container van 240 liter heb je voor 120 euro per jaar. De kostprijs van gft is voor de burger een heel stuk goedkoper dan die van restafval. De leveringskosten van de rolcontainer bedragen 15 euro per levering per adres.

“Vanaf juli startte Mirom Menen in de gemeenten Menen, Wevelgem en Wervik een campagne om de mensen te sensibiliseren om het huishoudelijk afval nog meer te sorteren”, aldus schepen van Milieu Bercy Slegers (CD&V) uit Wervik. “Wie beschikt over een gft-bak kan daarin al het huishoudelijk groente-, fruit-, keuken- en tuinafval deponeren. Zo moet enkel nog in de afvalzak hetgeen je niet kan sorteren.”

Minder restafval

Vorige maand steeg de prijs van de afvalzak van 1,60 naar 1,80 euro voor een grote zak en van 0,80 naar 0,90 euro voor een kleine zak. Wie een gft-bak heeft, kan nog meer sorteren en hoeft minder vuilniszakken te kopen en buiten te zetten.

“We zijn heel blij dat we al bijna 7.000 gezinnen hebben kunnen overtuigen”

“Naast restafval, pmd, papier en karton en textiel is gft nu al een vijfde afvalfractie die we aan huis ophalen”, klinkt het bij Mirom. “We beseffen dat zo’n nieuwe inzameling een inspanning vraagt van onze inwoners, maar we zijn heel blij dat we de afgelopen maanden al bijna 7.000 gezinnen hebben kunnen overtuigen van ons gft-verhaal.”

“Door groente-, fruit-, keuken- en tuinafval apart in te zamelen, houden we dit afval uit de verbrandingsoven én geven we het een tweede leven als compost. Het is dus veel beter voor het milieu en wie goed sorteert, kan ook heel wat geld besparen.”

Tweewekelijks

De inzameling gebeurt tweewekelijks. De ene week zal de gft-ophaalwagen aan het werk zijn in Menen en Wervik en de andere week in Wevelgem. Alle ophaaldata zijn te vinden in de ophaalkalender en de Recycle App. Tuinafval blijft ook welkom op het recyclagepark.”

“Van de 8.611 huisgezinnen in Wervik zijn er 1.080 gezinnen of 12,54 procent die vanaf januari een gft-bak in gebruik nemen”, zegt schepen Slegers. “Zestig procent daarvan kiest voor de middelgrote bak van 140 liter.”

(EDB/foto MP)