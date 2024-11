Bedrijf Truck- en Tankcleaning onder vuur: milieuverenigingen bezorgd om lozingen in de Mandel

De Mandel, een cruciale waterbron voor de West-Vlaamse groenteverwerkende industrie, staat centraal in een groeiend milieudebat. Milieuverenigingen luiden de alarmbel over de ruime lozingsvergunningen, waaronder voor PFAS, die bedrijven in de regio worden toegekend, zoals het Oostrozebeekse bedrijf Truck- en Tankcleaning. Volgens de verenigingen is het behoud van de waterkwaliteit essentieel voor de rol van West-Vlaanderen als “de groenteschuur van Europa.”

De milieuverenigingen Climaxi en de West-Vlaamse Milieufederatie hebben beroep aangetekend tegen de versoepelde milieuvoorwaarden voor het Oostrozebeekse bedrijf Truck- en Tankcleaning. De provincie West-Vlaanderen kende eerder een lozingsvergunning toe aan het bedrijf, maar de milieuorganisaties betwisten deze. Ze benadrukken dat PFAS-stoffen zoals PFOA en PFOS een ernstige bedreiging vormen voor het oppervlaktewater en daarmee ook voor de omliggende landbouw- en voedingsindustrie.

Climaxi wijst erop dat de waterkwaliteit in veel delen van West-Vlaanderen verbetert, maar in het Mandelbekken achterblijft. Volgens hen is dat te wijten aan te soepele lozingsvoorwaarden. Samen met de West-Vlaamse Milieufederatie vragen zij de Vlaamse overheid om de vergunning in te trekken en strengere normen op te leggen.

Truck- en Tankcleaning reageert

Bij Truck- en Tankcleaning erkent men het beroep en laat men weten dat de zaak momenteel wordt onderzocht. Nick Vandekerckhove, woordvoerder van het bedrijf, benadrukt dat de aangevraagde vergunning voor slechts twee jaar geldt, omdat de sector volop in ontwikkeling is. “We willen meewerken aan de verlaging van lozingsnormen. Technisch gezien is dit haalbaar, maar er is nog veel onderzoek nodig”, zegt hij.

“Truck and Tankcleaning heeft grote inspanningen geleverd om hinder, zoals geurproblemen, te verminderen” – burgemeester Luc Derudder

Ook burgemeester Luc Derudder reageert op de kwestie. Hij onderstreept dat de samenwerking tussen de gemeente en Truck and Tankcleaning de afgelopen jaren sterk verbeterd is. “Het bedrijf heeft grote inspanningen geleverd om hinder, zoals geurproblemen, te verminderen. Voorlopig kan hen niets onreglementair worden aangewreven. Anders hadden ze geen vergunning gekregen”, aldus de burgemeester. Volgende week zal het schepencollege het beroep van de milieuverenigingen bespreken.