Wim Opbrouck brengt eerbetoon aan Panamarenko tijdens ‘Een nacht in het museum’

Presentator Thomas Vanderveken trakteert opnieuw enkele bekende gasten op een nacht in de mooiste musea van het land. Acteur en theatermaker Wim Opbrouck verblijft met hem in het M HKA, terwijl schrijver Herman Brusselmans in het Brugse Sint-Janshospitaal vertoeft.

In de tweede editie van het Canvas-programma ‘Een nacht in het museum’ mag Thomas vier nieuwe gasten blij maken: acteur, presentator en muzikant Wim Opbrouck, actrice, scenariste en social mediafenomeen Elisabeth Lucie Baeten, schrijver Herman Brusselmans en voetbalanaliste Imke Courtois. Thomas verrast hen telkens met één topwerk uit de collecties van vier musea: de Bing of the Ferro Lusto van Panamarenko (M HKA), De Dood van Marat van Jacques-Louis David (KMSKB), het Reliekschrijn van de Heilige Ursula van Hans Memling (Museum Sint-Janshospitaal Brugge) en La Voix du Sang van René Magritte (Magritte Museum).

In de eerste aflevering van dit tweede seizoen nodigt Thomas Vanderveken acteur, presentator en muzikant Wim Opbrouck uit om te overnachten in het M HKA (Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen) bij de Bing of the Ferro Lusto van Panamarenko. De imposante zeven meter brede vliegende schotel is een laat werk van de Antwerpse kunstenaar en het hoogtepunt van zijn levensproject Viaggio alle Stelle, ofte Reis naar de Sterren.

Wim: “De Bing kan wel degelijk vliegen, voor wie erin gelooft.” © © VRT

Hoewel hij minder vertrouwd is met het werk dat Thomas voor hem uitkoos, out Wim zich bij de onthulling als grote fan van Panamarenko: ‘Thomas, hier kunnen we 10 dagen naar kijken! Absoluut één van mijn lievelingskunstenaars.’ Daarin is hij niet alleen. Panamarenko is één van onze bekendste en meest geliefde kunstenaars. Zijn werken verwonderen, ontroeren en spreken het eeuwige kind in ons aan. Toch schuilt er ook een grote ernst in zijn poëtische tuigen. Wim ontdekt tijdens de nacht dat de Bing niet zomaar als ‘n ludieke jongensdroom van Panamarenko kan worden weggezet. De vliegende schotel is het resultaat van een ontembare drang naar vrijheid en een levenslange fanatieke zelfstudie.

Toch krijgt Panamarenko vaak ook tegenwind. Een veel gehoord commentaar is dat zijn tuigen niet luchtwaardig zijn. Een dooddoener volgens Wim. De Bing of the Ferro Lusto kan wel degelijk vliegen, voor wie erin gelooft.

Wim Opbrouck: ‘De Bing is onze dreamcatcher. De module die ons ergens naartoe kan brengen. Panamarenko heeft ons veel meer doen denken en doen dromen: er bestaat altijd een mogelijkheid om naar de sterren te gaan.’

Met Herman naar Hans

In de derde aflevering trekt Thomas met schrijver Herman Brusselmans naar het Brugse Museum Sint-Janshospitaal om er te overnachten bij het wereldberoemde Ursulaschrijn.

De reliekhouder werd in 1489 door Hans Memling ontworpen en beschilderd en sindsdien in het hospitaal bewaard.

Herman krijgt uitleg over het verhaal dat geëtaleerd staat op het schrijn. © © VRT

Onderweg naar de locatie, polst Thomas nog op welk werk zijn nachtgast hoopt. ’Liefst niet de klassieke kunst’ repliceert Brusselmans, ‘De oude garde, Rembrandt en Rubens en zo, vind ik een beetje afgezaagd. Het Meisje met de Parel, het Melkmeisje…‘t Is nu al goed met de meisjes’.

Een uitspraak die hij bij de onthulling van het schitterende 15e-eeuwse schrijn onmiddellijk weer nuanceert: ‘Ik besef wel dat dit bijzonder is net omdát het zo oud is. Maar ik heb de middeleeuwen altijd griezelig gevonden. Ik ben blij dat ik toen niet leefde’.

‘Een nacht in het museum’, vanaf dinsdag 11 februari om 21.20 uur op VRT Canvas en VRT MAX.