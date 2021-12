West-Vlaams duo verrast in de finale van ‘Klopjacht’

In een zinderende finale van het Play4-programma ‘Klopjacht’ deden Stacey en Gianni, twee collega’s bij de politie, iets wat ze tot dan nog niet hadden gedaan: een serieus risico genomen. De twee slaagden er succesvol in om het extractiepunt in Blankenberge te bereiken en winnen de reeks, samen met het ander duo Cif en Laid.

Zeventien dagen lang onder de radar blijven. Dat was de opzet van het Play4-programma ‘Klopjacht’ waarin onbekende Vlamingen, alleen of in duo, uit de handen moesten blijven van professionele speurders. In de spannende finale zagen we hoe Stacey en Gianni, hartsvrienden en collega’s bij de lokale politie, er in slaagden om met een slim manoeuvre de speurders te verschalken. De twee, die op een boot moesten zien te raken, organiseerden in de haven een picknick waar ze zich tussen de gasten begaven. Het werd bij momenten heel spannend, maar ze konden toch op de boot geraken en zo het spel succesvol beëindigen, net als een ander duo. “Maar ook het bemachtigen van de gsm, die ons naar dat extractiepunt moest leiden, was bijzonder stressvol”, weet Gianni Decru uit Izegem. “We hadden redelijk veel scenario’s in ons hoofd, en probeerden ons altijd in de plaats te stellen van de speurders. Op den duur word je heel paranoia, want het zou bijzonder zuur geweest zijn om net voor de eindmeet te sneuvelen. Tot aan de finale waren we altijd vrij voorzichtig, maar toen het zover was, gingen we er helemaal voor. Het was oorlog tussen ons en de collega’s.” (lacht)

De deelname aan het programma was bijzonder slopend. “Je slaapt maar half en twijfelt constant aan jezelf of je tactiek”, aldus Stacey Vuylsteke uit Wevelgem. “Dat is zeer uitputtend. Zeker na een tijdje weegt dat zwaar door. Ook fysiek was het niet te onderschatten. We sliepen op de grond soms, zelfs op een gegeven moment op stoelen. Je raakt niet aangesterkt of uitgerust om weer op pad te gaan. Bovendien zat het weer niet mee en ben je telkens ook weer afhankelijk van de goodwill van de mensen. Maar het was wel tof om het terug te zien op televisie. Het is alsof we het weer helemaal opnieuw beleven. We kunnen nu ook meer context geven bij bepaalde gebeurtenissen. Want we krijgen inderdaad veel reacties. Het leeft duidelijk. Vaak horen we dat het vast allemaal in scène is gezet, maar dat is zeker niet zo. Wij werden nooit in een richting geduwd, laat staan dat we ons aan een scenario moesten houden. We waren écht op de vlucht.”

Het programma deed de twee wel anders kijken naar hun job. “Nu besef je hoe het voelt om voortvluchtig te zijn”, glimlacht Gianni. “En dat is echt niet aangenaam. Zelfs al heb je niets misdaan, zoals wij nu, toch ben je constant op je hoede. Ik had er zelfs last van toen het programma gedaan was. Gelukkig was dat na een dag voorbij. Vooral toen we op de boot stapten, viel er een enorme last van mijn schouders.”

Gianni en Stacey zijn een avontuur rijker en ook hun vriendschap werd er alleen maar sterker door. “En we kwamen al beire goed overeen”, dixit Stacey. “We wilden op voorhand eens zien of het gaandeweg zou botsen, maar het bleek dat we elkaar eigenlijk al zodanig goed kennen en aanvoelen. Die band is dus inderdaad alleen maar sterker geworden.” Gianni bevestigt. “Ook met de andere winnaars, Cif en Laïd, klikt het enorm. Afgelopen zomer hebben we hen ontmoet en dat was heel tof. We hebben hetzelfde meegemaakt en dat alleen al zorgt voor een goeie band. Ja, het was een absoluut avontuur. Volgend jaar wil ik weer meedoen, maar dan als speurder.” (lacht)