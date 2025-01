Wat vinden Rik Verheye en Justine Ghekiere van ‘Nonkel’ James Cooke?

In ‘James & Co’ is Rik Verheye te gast vanavond, net als wielrenster Justine Ghekiere en Francisco Schuster. Zij worden getrakteerd op enkele verrassingen, waaronder een opvallende transformatie van presentator James Cooke.

In een nieuwe aflevering van ‘James & Co’ op Play4, zien we hoe Justine Ghekiere, Rik Verheye en Francisco Schuster plaatsnemen in de zetel van James. Rik spreekt openhartig over het overlijden van zijn vader dat zijn leven op verschillende manieren heeft beïnvloed. Francisco krijgt de kans om het wereldrecord voor de langste gezongen noot te verbreken. En Justine kan eindelijk haar droom als ‘bondgirl’ waarmaken.

James Cooke ondergaat een heuse transformatie. © Play4

James ondergaat verder een transformatie door de make-upartiesten van de populaire reeks ‘Nonkels’. Vermomd en onherkenbaar probeert hij Francisco te interviewen zonder dat hij weet wie hij voor zich heeft. Leuk detail: James zou in principe wel een Nonkel kunnen spelen, want hij spreekt een aardig mondje West-Vlaams, met dank aan zijn vader die van Waregem afkomstig is.

JAMES & co elke dinsdag en donderdag op Play4 en GoPlay.