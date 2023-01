Vincent Van Quickenborne enkele dagen in gevangenis voor Play4

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft in het najaar vier dagen opgesloten gezeten in de nieuwe gevangenis van Haren. Hij deed dat voor het Play4-programma ‘Recht naar de gevangenis’, zo heeft de zender bekendgemaakt.

Play4 komt binnenkort met een nieuwe reeks waarvoor verschillende topfiguren uit de gerechtelijke wereld naar de gevangenis werden gestuurd om mee te maken wat echte gevangenen meemaken. Het is een programma van reportagemaakster Tess Uyterhoeven. Eerder maakte zij onder meer ‘Ooit vrij’ en ‘Het proces dat niemand wou’, over de zaak-Bart De Pauw.

Van Quickenborne is een van de deelnemers, naast onder meer een rechter, een advocaat en een gevangenisdirecteur. De minister deelde voor het programma een cel met verschillende ex-gedetineerden. De opnames dateren van kort voor de minister wegens bedreigingen naar een safehouse moest verhuizen.

Het is de bedoeling dat de ervaring doet nadenken over het detentiesysteem. In een previewfilmpje van het programma erkent Van Quickenborne het belang van begeleiding voor gevangenen. “Het idee dat we ze kunnen isoleren en ze spontaan beter zullen worden als ze buiten komen: It ain’t gonna happen”, zegt hij.