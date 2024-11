Vier vrienden uit Menen samen op het scherm in Nederlandse hitserie ‘Mocro Maffia’: “Dit smaakt naar meer”

In het zesde seizoen van de Nederlandse hitserie ‘Mocro Maffia’ verschijnen vier vrienden uit Menen als figuranten: Hatim Fettah, Abdallah Oublaid, Hamza B. en Lamine Fofana. De serie, waarvan elke vrijdag een nieuwe aflevering verschijnt op Streamz, draait rond de gewelddadige strijd tussen Romano en ‘de Paus’, die vechten om de macht in de Amsterdamse cocaïnehandel.

Hamza B. (21) had al enkele filmervaringen achter de rug. Hij speelde eerder in de kortfilm Rachid en de film Patser. Via de producer van Mocro Maffia, Ashar Medina, met wie hij in contact kwam na de opnames voor Rachid, kreeg hij het aanbod om te figureren in de serie. “Een paar dagen na de shoot voor Rachid kreeg ik al een berichtje met de vraag of ik wilde figureren als hangjongere in Mocro Maffia”, vertelt Hamza. “Ik heb zeker niet getwijfeld over het verzoek.” Hamza woont in Menen maar heeft een Nederlands accent, wat goed paste bij zijn rol in de serie.

Hatim Fettah, de jongste van het viertal, kende via rapper Sabar een weg naar de filmindustrie. Sabar, afkomstig uit de regio Kortrijk, moedigde Hatim aan om zich in te schrijven bij In The Picture, een castingbureau. Niet veel later werd Hatim, die zijn vrienden Abdallah en Lamine meenam, geselecteerd uit 150 kandidaten. “We kennen Hamza al via Boxing Club Team Fettah in Menen en kwamen hem toevallig tegen op de shoot”, kadert Hatim.

Drie scènes

De jongens speelden in verschillende scènes. Hamza deed enkel mee in de eerste scène, terwijl Hatim, Abdallah en Lamine in drie scènes te zien zijn. In de eerste scène komt Hatim op een step aan bij een groep jongeren. Hij komt in contact met een kartellid dat ‘soldaatjes’ zoekt om klusjes op straat uit te voeren. Hatim geeft zijn gegevens door en ontvangt de opdracht om een bom te plaatsen bij een huis. Deze scène werd in februari 2023 opgenomen in Antwerpen. Het leverde de jongens al snel het gevoel op dat ze midden in de actie zaten.

“Alles moet op korte tijd perfect lukken, in één shoot” – Hatim Fettah

Lamine herinnert zich de eerste draaidag nog goed: “In de eerste scène zit ik op een scooter wanneer Hatim komt aangereden. Het was heel gezellig en ik ben blij dat we dit met vier jongens uit Menen konden doen. We houden van Menen.” Voor Lamine was het zijn eerste keer op een filmset, en hij was onder de indruk van hoe een film tot stand komt.

De opnames voor de tweede scène waren behoorlijk zwaar. De jongens werden ’s ochtends opgehaald in Menen en waren tot diep in de nacht in Antwerpen. Hatim legt uit: “Alles moet in een korte tijd perfect lukken, in één shoot. We zijn een hele dag bezig geweest. Daarna gingen we terug naar Menen, maar de volgende ochtend kregen we alweer een telefoontje. We moesten naar Amsterdam voor een laatste scène en zijn toen op een donderdagavond meteen na school vertrokken.”

In de tweede scène, die ’s nachts werd opgenomen, krijgen de jongens van het kartel de bom overhandigd die later tot een dodelijke explosie leidt. Abdallah, die in deze scène ook te zien is, vertelt: “Ik speel voetbal in de eerste scène en word gerekruteerd door de persoon van het kartel. In de tweede scène zit ik met Hatim in de auto met twee hoofdrolspelers. Ik krijg de bom en laat die ook ontploffen.”

Ervaring

De opnames voor de derde scène begonnen om vier uur ’s ochtends, en hierin worden de consequenties van de bomexplosie duidelijk. Nadat de bom afgaat en blijkt dat er iemand om het leven is gekomen, krijgen de jongens te horen dat ze hun geld niet krijgen.

De vier vrienden hopen dat hun optreden in Mocro Maffia misschien leidt tot meer kansen in de filmwereld. Voor Hamza is dat al een ambitie: “Ik wil dit sowieso blijven doen en wie weet binnenkort als acteur zelf.”

Hatim, Abdallah en Lamine zien hun figurantenrollen in Mocro Maffia als een onvergetelijke ervaring en als iets wat ze graag in de toekomst opnieuw zouden willen doen.