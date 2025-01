Vertrek dreigt voor Sharice in Big Brother

Na een opvallende start is Sharice Vansteelant (26) uit Ingelmunster genomineerd in het tv-programma ‘Big Brother’. Onder meer ‘t Souffleurke uit Rumbeke doet een oproep om de psychiatrisch verpleegkundige in het huis te houden.

Van een intrede gesproken. Sharice Vansteelant, met roots in Ingelmunster, kwam het Big Brother-huis binnen een paar dagen na de start, op 6 januari. Alleen stelde ze zich voor als een zekere Nele, die werkte als data-analiste. Na een paar dagen werd de ware toedracht van haar valse identiteit duidelijk: het ging immers om een opdracht van Big Brother. Intussen is haar ware identiteit onthuld, en werkte ze zich in in de groep. Maar het mocht niet baten: ze is genomineerd, waardoor er een kans is dat ze vrijdag moet vertrekken. Voor de psychiatrische verpleegkundige aan het AZ Groeninge is dat een tegenslag, maar niet onoverkomelijk. Het publiek kan nog tot vrijdag stemmen om haar in het huis te houden.

Theatergezelschap ‘t Souffleurke lanceerde een oproep om haar aan boord te houden. © GF

Onder meer theatergezelschap ‘t Souffleurke uit Rumbeke doet een oproep om op haar te stemmen. Ze is een vaste waarde binnen de groep, en stond afgelopen oktober nog op de planken.

Je kan de avonturen van Sharice volgen op www.goplay.be/big-brother. Elke avond krijg je om 20.30 uur een samenvatting te zien op Play4. Of ze volgende week nog in het huis mag verblijven, zien we komende vrijdag om 21.30 uur.