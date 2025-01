Verrassing! Leen Dendievel keert terug als Kaat in Thuis: “Fijn om weer deel uit te maken van dat warme nest”

Vanavond maakte Leen Dendievel opnieuw haar opwachting in Thuis, als Kaat. Intussen staat ze alweer enkele maanden op de set, en zitten er enkele boeiende verhaallijnen aan te komen.

De afgelopen weken gingen er emotioneel aan toe in Thuis. Na een heftige confrontatie met haar schoonvader Lieven (Wim Danckaert) belandde Sam (An Vanderstighelen) namelijk in een coma waar ze nooit meer uit zal ontwaken. Iedereen is er het hart van in en zeker mama Simonne (Marleen Merckx) weet met haar verdriet geen blijf. Ze sluit zich van alles en iedereen af. Is er dan echt niemand die haar troost kan bieden? Toch wel zo blijkt, want in de aflevering van vanavond (16 januari) stond haar andere dochter Kaat (Leen Dendievel) plots opnieuw naast haar.

Leen Dendievel nam vijf jaar geleden afscheid van haar rol als Kaat in Thuis om andere horizonten te verkennen. Ze gaf toen aan dat de set van Thuis een warm nest was dat ze enorm zou missen. Nu keert ze dus vol enthousiasme terug naar dat warme nest.

Frank is blij om Kaat opnieuw te zien. © © VRT

“Ik sta ondertussen alweer een aantal maanden op de set bij Thuis en het voelde alsof ik er nooit weggeweest was. Er is in de afgelopen vijf jaar natuurlijk heel wat gebeurd in Thuis, maar net zoals mijn personage Kaat kan ik ook gewoon weer thuiskomen bij mijn ma’ke Simonne en pa’ke Frank (Pol Goossen). Heel fijn om weer deel uit te maken van dat warme nest.”

Bij haar vertrek in 2020 gaf Leen Dendievel aan dat voor haar toen de rol gespeeld was, maar toch staat ze nu opnieuw op de set bij Thuis. Het feit dat haar personage Kaat een inspiratie voor velen kan zijn, gaf daarbij de doorslag voor Leen:

“Ik vind het enorm belangrijk dat een personage als Kaat vertegenwoordigd wordt in een serie als Thuis die dagelijks meer dan een miljoen kijkers trekt. Kaat is een personage met veel verschillende facetten. Het feit dat ze een transpersoon is, is daar één aspect van. Ik hoop dat Kaat een hart onder de riem kan zijn voor kijkers die op zoek zijn naar zichzelf en dat we met Thuis ook in 2025 gesprekken op gang kunnen brengen die niet altijd vanzelfsprekend of eenvoudig zijn.”

Leen: “De kijkers kunnen zich de komende weken aan een boeiende verhaallijn verwachten!” © © VRT

Kaat vertoefde al die tijd in het buitenland en maakt nu dus haar comeback. In eerste instantie is ze teruggekeerd als steun en toeverlaat voor haar mama Simonne, maar Kaat maakte de afgelopen vijf jaar zelf ook heel wat mee. Het personage van Leen worstelt dus met een aantal demonen, wat maakt dat het een zeer boeiende rol is.

“De rol van Kaat heeft altijd al erg veel diepgang, fijngevoeligheid en nuance in zich gehad. Kaat heeft heel veel verschillende facetten en een stevige bagage, waardoor het een erg boeiende rol is om te spelen. De kijkers kunnen zich de komende weken opnieuw aan een meeslepende verhaallijn verwachten!”

De afgelopen vijf jaar heeft ook Leen Dendievel zelf niet stilgezeten. Zo publiceerde ze verschillende boeken, waarvan de nieuwste deze week in de rekken ligt.