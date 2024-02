Van Million Dollar Island naar Big Brother: nieuwkomer Nouchka uit Oostende gaat vol voor de overwinning

Het Big Brother-huis is maar beter stevig gebouwd, want de kans is groot dat het de komende dagen op zijn grondvesten davert. Wervelwind Nouchka Willems uit Oostende, die vorig jaar nog opviel met haar deelname aan Million Dollar Island op VTM, duikt vanaf zaterdagavond op in het huis. “Tactiek? Ik zal vooral mezelf zijn.”

Zeggen dat Nouchka er naar uit kijkt om in het Big Brother-huis te stappen, is een understatement. Als we haar spreken, kort voor haar vertrek, kan ze haar enthousiasme niet onder stoelen of banken steken. In die zin dat ze bij de makers er zelfs had op aangedrongen om als allereerste in het huis te stappen. Dat ze er later in stapt, heeft dan weer als voordeel dat ze al het nodige opzoekwerk heeft kunnen verrichten.

Nouchka schreef zich vorige zomer al in. “’s Morgens had ik die oproep zien passeren en ’s middags had ik al een filmpje gemaakt”, aldus de Oostendse. “Ik ben grote fan van het programma, zelfs van in de tijd van Spillie. Toen ik dat toen zag op televisie, dacht ik al: hoe tof zou dat zijn om dat te kunnen doen? Maar drie jaar geleden, toen de nieuwe reeks op antenne kwam, was ik net bevallen. Het tweede jaar paste het niet… Het was nu of nooit. Ik was zó blij. Ik kan het eigenlijk nog altijd niet geloven.”

“Geen gsm en geen zorgen, hoe zalig is dat?”

Dat Nouchka voor een onbepaalde tijd wordt afgesloten van de bewoonde wereld maakt haar weinig uit. Met dank ook aan haar deelname aan Million Dollar Island, vorig jaar op VTM, waarbij ze met 99 anderen op een onbewoond eiland werd gedropt. “Geen gsm? Geen zorgen? Hoe zalig is dat! Ik kijk daar echt naar uit. Ik vind het wel hilarisch om te zien hoe mensen in dat huis zuchten dat ze naar dit of dat verlangen? Terwijl ik alleen maar kan denken: dat is peanuts! Er is eten, wat ze op dat eiland niet hadden. Zelfs als ze het eten wegnemen in dat huis, trek ik mijn plan. Desnoods eet ik gras.” (lacht) “Het enige waar ik wat mee inzit, is mijn slaap. Op Million Dollar Island sliep ik alleen en rustig op een strand. Als ik nu in een kamer bij een snurker lig, zal het niet lang duren vooraleer ik iemands neus dichtknijp.”

Haar ervaring vanop het eiland is dus een voordeel. “Al val je nadien wel weer in je oude gewoontes. In het begin neem je je nog voor om je gsm pas ’s avonds op te zetten, maar omdat mijn verloofde (Thomas Van Acker , red.) en ik zo inzetten op social media met leuke filmpjes, is die gsm een onderdeel van ons leven geworden. Ik ben wel bewuster geworden in de omgang met anderen. Ik heb ook veel mensenkennis opgedaan op dat eiland, maar heb daar vooral geleerd om altijd mezelf te blijven.”

Challenges in het huis schrikken Nouchka geenszins af. © Play4

Hoewel ze allerminst spijt heeft van haar deelname aan Million Dollar Island, kijkt ze er toch op terug met dubbele gevoelens. “Op mijn verjaardag had ik 110.000 euro gewonnen, maar ik brak mijn teen en in de proef die daarop volgde, speelde ik alles kwijt en viel ik buiten de top drie. Daar heb ik heel hard van afgezien. Aan de andere kant weet ik nu wat verliezen is, dus stap ik sterker dan ooit dat Big Brother-huis binnen.”

Revanche wil ze het niet noemen, maar Nouchka gaat vol voor de overwinning. “Absoluut! Ik doe niet mee voor de ervaring, maar om er als laatste buiten te stappen. Of ik een strategie heb? Totaal niet. Ik ga vooral mezelf zijn. Ik ben nogal aanwezig, en niet saai. Dat opgesloten zitten vind ik nog niet zo erg. Er zijn genoeg dingen te doen, sporten in de tuin bijvoorbeeld. Nee, mij ga je daar niet zien liggen in de zetel, laat staan mij vervelen!”

Grootste supporters

Momenteel werkt Nouchka als salescaoch bij JBC, in West- en Oost-Vlaanderen. Haar vorige job als storemanager gaf ze op toen ze deelnam aan Million Dollar Island. Al heeft ze ook haar handen vol met filmpjes maken. “Als het van Thomas afhangt, zou hij daar volop willen op inzetten en daar geld aan verdienen, maar ik werk nog veel te graag.”

Of ze haar verloofde en hun twee kinderen van 11 en 3 niet zal missen, kan Nouchka kort zijn. “Het zal lastig zijn, maar ik weet dat ze bij Thomas in supergoeie handen zijn. Bovendien kunnen ze elke dag naar mij kijken”, lacht Nouchka. “Van zodra ik dat huis binnenstap, zal ik heel gefocust zijn en vergeet ik alles rond mij heen om vol voor die overwinning te gaan. En dan helpt het als ik weet dat mijn grootste supporters aan het kijken zijn.”

