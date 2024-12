Van De Slimste Mens tot Blokken: Wingense vrouwen scoren in spelprogramma’s

Je kon er dit jaar moeilijk naast kijken, maar vooral de laatste maanden zijn Wingense vrouwen opvallend present in allerlei spelprogramma’s op diverse zenders. Zo noteren we al kandidaten voor de Slimste Mens ter Wereld (Play4), The Floor (VTM), De Tafel van Gert (GoPlay) en Switch (VRT1). En gisteren won de Wingense Rien Landuyt al duizend euro in Blokken en ze deed vandaag voor de tweede maal mee.

Presentator Erik Van Looy nodigt niet zomaar eender wie uit in zijn populair spelprogramma. De deelname van de West-Vlaamse musical-actrice Sali Haidara – die onder meer de rol van Maria Hernandez vertolkte in de ontzettend succesvolle Ketnet-reeks LikeMe – was beperkt tot één deelname.

De flamboyante Anastasya Chernook uit Zwevezele is als vaste tafelspringer bij Gert Verhulsts dagelijkse talksow De Tafel van Gert (GoPlay) van het scherm nauwelijks weg te branden. Ze is geboren in Kirgizië, maar vluchtte op zesjarige leeftijd met haar ouders naar ons land. Ze heeft haar eigen podcast en schreef haar eerste autobiografie in het boek ‘De Kroning van het Krotkind’. Ze bracht het twee deelnames ver in De Slimste Mens.

Verbouwingen

De Wingense Amber de Meyer switchte vrolijk mee met presentatrice Fien Germijns in het programma Switch (VRT1), maar hield dat ook maar één deelname uit. Ze zit volop in verbouwingen, woont om de week bij haar ouders of de ouders van haar vriend en bemant een hulplijn bij Kom Op Tegen Kanker.

Streekgenote Chelsea Roose nam met honderd kandidaten deel aan het nieuwe VTM-programma The Floor. Ze heeft net haar opleiding Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk afgerond en studeert nu verder voor master in de rechten. Ze wist verschillende The Floor-afleveringen te overleven, maar miste op een haar na de finale van de laatste twaalf om de hoofdprijs van 40.000 euro weg te kapen.

Finale

Tenslotte is er dan nog de Wingense Rien Landuyt die presentator Ben Crabbé zowat onder tafel praat en gisteren in Blokken haar eerste finale én de duizend euro wist te winnen. Vandaag hoopt ze dat opnieuw te doen. Allemaal zelfzekere Wingense vrouwen die op het scherm erg vastberaden overkomen en telkens opvallen door hun sterke persoonlijkheid.

