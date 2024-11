Van Brihang tot Het Zesde Metaal: deze kleppers maken kans op een MIA

VRT heeft de genomineerden voor de Music Industry Awards (MIA’s) 2024 bekend gemaakt. Verschillende West-Vlaamse artiesten kunnen daarbij in de prijzen vallen eind januari.

Op woensdag 29 januari worden in het Sportpaleis de MIA’s uitgereikt. VI.BE en VRT slaan voor het vijfde jaar op rij de handen in elkaar met verschillende spelers uit de brede muzieksector en diverse media om muziek van bij ons te vieren. De show zal ook live te volgens zijn op VRT 1 en VRT MAX. Gaat ongetwijfeld met een trofee naar huis: Pommelien Thijs. Zij krijgt maar liefst zeven nominaties achter haar naam, waarvan zelfs twee in dezelfde categorie. Ook Glints scoort er zeven. Zij krijgen met Sylvie Kreusch de grootste concurrentie, met nominaties in zes categorieën.

Scoort Bolis?

Er zijn ook een pak West-Vlamingen die kans maken. Zo heeft Bolis Pupul, ook bekend als Boris Zeebroek en zoon van Kamagurka, maar liefst 5 nominaties. Bolis is genomineerd voor ‘Album’ (‘Letter to Yu’), ‘Dance’ en ‘Doorbraak’ (publieksprijzen) en ‘Artwork’ en ‘Videoclip’ (sectorprijzen). Compact Disk Dummies, met de broertjes Coorevits. Brihang is genomineerd in de categorie ‘Hiphop’ en ‘Liveact’, Het Zesde Metaal duikt op in de categorie ‘Nederlandstalig’. In de categorie ‘auteur/componist’ zien we twee West-Vlamingen passeren: Kortrijkzanen Willem Vanderstichele en Maarten Devoldere. Die laatste kennen we van bij Warhaus. De Lifetime Achievement Award wordt later bekendgemaakt.

De MIA’s vallen midden in de Week van de Belgische muziek, die vanaf maandag 27 januari tot en met zondag 2 februari 2025 volop te beleven is. Het is nu aan het publiek en de muzieksector om hun favorieten te kiezen. Stemmen voor de publieksprijzen kan vanaf vandaag tot en met zondag 8 december 2024 via mias.be.

De feestelijke awardshow vindt plaats op woensdag 29 januari 2025 in het Sportpaleis in Antwerpen. Wil je erbij zijn? Dan kun je tickets kopen via mias.be.