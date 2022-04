Twee naamgenoten uit Knokke-Heist en Ingelmunster gaan met hun ouders een nieuw dansavontuur aan op Play4

Op zaterdag 2 april trapt Play4 de paasvakantie af met een gloednieuw programma. In Come Dance With Me strijden 11 getalenteerde kinderen samen met hun – vaak iets minder dansvaardige – moeder of vader voor de overwinning. De danscompetitie wordt gepresenteerd door Julie Vermeire en Gers Pardoel. Ook twee West-Vlaamse duo’s moeten James Cooke, Jeny Bonsenge en Jan Kooijman met hun talent zien te overtuigen.

Manon (12) en Anouk (44) uit Knokke-Heist

Manon Short (12) staat al zo goed als haar hele jonge leven op de dansvloer. Ze groeide op zonder papa, want die overleed kort na haar geboorte. Dansen is voor Manon altijd al de ideale uitlaatklep geweest, ze begon er al mee toen ze amper 3 jaar oud was. De band met haar mama is heel sterk, waardoor de beslissing om samen deel te nemen aan de danswedstrijd snel gemaakt was. “Ik heb veel stress en slapeloze nachten gehad. ‘Ga ik me niet belachelijk maken?’, ging het vaak door mijn hoofd. Maar dan zag ik Manon genieten en zette ik die angst direct weer opzij. Je kind gelukkig zien, dat is het enige wat je als moeder wil en voor Manon was het een unieke kans om met al die topchoreografen te mogen samenwerken. Bovendien motiveerde ze mij ook de hele tijd”, aldus mama Anouk De Baets, die in het dagelijkse leven als kinesiste werkt.

Manon (15) en Nico (46) uit Ingelmunster

De tweede ‘Manon’ die haar beste beentje zal voorzetten is Manon Naert. Ze zit in het vierde jaar van De! Kunsthumaniora in Wilrijk waar ze 25 uur per week traint. Manon maakte al deel uit van de dansgroep van Studio 100, danst bij Dansschool Dançar in Roeselare en trok zelfs al naar Amerika om te dansen. Haar mama danste ooit bij Isabelle Beernaert, maar toch is het papa Nico die samen met zijn dochter de uitdaging aangaat. “Ik ben sportleerkracht in Ter Groene Poorte in Brugge, ik kon me dus gemakkelijker vrijmaken. Tijdens de vakantie trainde ik vijf uren per dag, ik moest namelijk op hetzelfde niveau kunnen dansen als Manon. Ik kan je verzekeren dat het niet gemakkelijk was”, klinkt het bij Nico Naert.