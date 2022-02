Tiende seizoen van De Mol trekt naar de Canarische Eilanden

Het aftellen kan opnieuw beginnen want de locatie voor het nieuwe seizoen van ‘De Mol’ is gekend. Presenator Gilles De Coster neemt ons binnenkort mee op rondreis langs de Canarische Eilanden.

Heel oplettende kijkers hebben het afgelopen zaterdag ongetwijfeld opgemerkt: Play4 gaf in een kort, maar krachtig filmpje net voor de start van de finale van ‘Dancing with The Stars’ al enkele aanwijzingen over de locatie van het nieuwe seizoen.

Met wat puzzelwerk zag je zowel de coördinaten als het bovenaanzicht van de eilandengroep verschijnen en bovendien hoorden we ‘Dag vrienden’, de intussen iconische woorden van Gilles De Coster.

Tiende seizoen

De start van ‘De Mol’ zal plaatsvinden in Lanzarote. Het tiende seizoen, een jubileum dus, zal niet één maar verschillende speelterreinen hebben. Het wordt een rondje eilandhoppen langs een paradijselijk stukje Spanje.

Na Griekenland (met Mol Alina) en Duitsland (Lennart) blijven de programmamakers dus voor het derde jaar op rij in Europa. Het wordt een ontdekkingstocht met telkens een andere wereld die voor de kandidaten (en de kijker) zal opengaan.

Het nieuwe seizoen ‘De Mol’ komt traditioneel dit voorjaar op de buis. Wanneer dat precies zal zijn, wordt later bekendgemaakt. En voorlopig dus nog geen nieuws over het aantal West-Vlamingen.

Tot ‘Ollemolle Mol’!

Het filmpje dat werd gelanceerd kan je via deze link openen: https://www.instagram.com/tv/CZ6VXQbFssM/?utm_source=ig_web_copy_link